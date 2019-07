Romero está dispuesta a negociar con el PSOE sin "regalar" su voto

Logroño, 5 jul (EFE).- La diputada autonómica de Unidas Podemos (UP) por Podemos, Raquel Romero, ha afirmado este viernes a Efe que mantiene "la puerta abierta" a negociar con el PSOE un acuerdo de Gobierno, pero no "regala" su voto.

Romero ha realizado estas declaraciones tras conocerse el acuerdo programático alcanzado entre PSOE e IU para el Gobierno de La Rioja, en el que se incluye respaldar la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo, Concha Andreu.

Andreu requiere de los quince votos del PSOE y los dos de UP para ser envestida presidenta del Gobierno, frente a los doce con los que cuenta el PP y los cuatro de Ciudadanos.

"No nos han explicado cuál es el Gobierno que quieren (PSOE e IU), no se han puesto en contacto con nosotros y nuestro voto no se va a regalar, tenemos que negociar el voto de UP, así que, ahora mismo, no podemos votar positivamente a un Gobierno de Concha Andreu", ha remarcado.

Ha indicado que su formación política sigue apostando por formar un Ejecutivo de coalición entre PSOE y UP porque "solo a través de participar con responsabilidad en el Gobierno de La Rioja se puede conseguir que los acuerdos programáticos se lleven a cabo, si no, son papel mojado".

"Seguimos apostando por ese gobierno de coalición, que, además, es lo que ofreció el PSOE en su momento, por lo que pensamos que es la mejor opción para el Gobierno de La Rioja y, como digo, mi voto no se regala, hay que negociar", ha incidido.

En una rueda informativa, el secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, ha indicado que las negociaciones con UP empezaron "bien", pero "todo cambió" cuando llegaron unos negociadores de fuera de La Rioja impuestos por Podemos.

"Tenemos en nuestro equipo de negociadores compañeros de otras comunidades autónomas porque en Podemos nos apoyamos entre territorios", ha especificado Romero, quien ha apuntado que estas personas les están "echando una mano a la hora de poner sobre la mesa los mejores acuerdos para los riojanos".

Ha especificado que estos negociadores conocen "bien la administración y, en particular, la administración riojana", por lo que si se produjo un cambio en las negociaciones, "es, quizá, porque Ocón no está a la altura de las negociaciones".

"Faltaría más que el PSOE nos tuviera que decir a nosotros quién es nuestro equipo de negociación", ha remarcado esta diputada, quien ha apuntado que no entiende por qué Ocón "ha cambiado de opinión" respecto a formar un Gobierno de coalición.

Sobre la situación de la coalición UP, formada por Podemos, IU y Equo, ha precisado que los representantes de IU decidieron irse de forma unilateral de la dirección de la coalición, pero esta "sigue existiendo" porque continúan "Podemos y Equo mano a mano, llevando a cabo el acuerdo de conseguir un Gobierno".