La feria de Alfarería de Navarrete se internacionaliza con "American Clay"

Logroño, 3 jul (EFE).- La XI Feria Nacional de Alfarería y Cerámica de Navarrete (NACE), que se celebrará del 19 al 21 de julio próximo, busca "dar el salto internacional" con la exposición "American Clay, cuatro visiones de cerámica contemporánea americana".

Así lo ha afirmado este miércoles la alcaldesa de Navarrete, María Luisa Corzana, en una rueda informativa, en la que también han participado las concejalas de Cultura, Emilia Fernández; y Urbanismo, Ruth Romero; y el doctor en Historia del Arte Enrique Martínez.

"American Clay" recogerá las obras de los artistas estadounidenses Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y Catherine Schmid-Maybah, en un recorrido desde Milwaukee hasta California, pasando por Nevada, los lugares de los que proceden estos ceramistas, ha indicado Martínez.

Ha detallado que alrededor de cuarenta obras se podrán ver de estos artistas, unas diez de cada uno, entre las que se encuentran "On the way", de Crawford, en la que aparece el actual presidente de EEUU, Donald Trump, "haciendo negocios sucios"; "Despertando", de Davis-Benavides; "Ex Votos", de Gunderman; y "Transit", de Schmid-Maybah.

La cerámica estadounidense, ha proseguido, también será protagonista del Foro Cerámico de esta iniciativa, que comenzará el día 19 con una conferencia a cargo del director y fundador de la Revista Cerámica, Antonio Vivas, quien será homenajeado en esta edición de la feria.

Los días 20 y 21 continuará este foro con las conferencias de Davis-Benavides, Schmid-Maybach y Crawford, quienes impartirán unos talleres, que se unirán al que supone otra de las novedades de esta edición, un taller creativo para todos los públicos a cargo de ASPRODEMA-Plena Inclusión.

Además, ha precisado, durante los días de la feria habrá varias rutas-talleres tituladas "Sin límites cerámicos", que consisten en visitas guiadas a la muestra "American Clay" y un taller artístico dirigidos a niños de entre siete y doce años.

A los cuatro artistas estadounidenses se unen los 18 alfareros y 22 ceramistas procedentes de 23 provincias que participarán en esta feria, quienes, sumados a nueve de Navarrete que componen la exposición "Navarrete, carácter artesano", hacen un total de 49 artistas, una cifra similar a años anteriores, ha indicado Corzana.

Ha relatado que, en el marco de esta feria, se ha convocado el XI Concurso de Pieza Única, al que se han presentado 42 obras de 32 autores procedentes de diez regiones españolas, junto a un iraquí y un italiano.

El ganador del concurso se dará a conocer el día 20 y las piezas presentadas se expondrán en el Calado del Conde.

La Casa de Cultura de Navarrete acogerá la exposición "Desde el torno", de Antonio Naharro, quien trabaja en el oficio del barro desde 1982 y que ha recibido varios premios nacionales, como ganador del concurso de Pieza Única en la pasada edición, ha indicado.

Ha concretado que el día 19 se inaugurará en la calle El Costo de esta localidad el mural elaborado en la anterior edición del festival por los ceramistas y alfareros participantes.

Por su parte, Romero ha especificado que la jornada del día 20 concluirá con el espectáculo de sombras digitales "En busca del fuego", a cargo de "Arawake Theater", sobre la aventura de dominar el fuego, algo fundamental para el trabajo de alfareros y ceramistas, y que contará con música interpretada en directo.

Ha recalcado que los anocheceres de esta feria se amenizarán con los conciertos de Mario Cobo, guitarrista de Loquillo; el británico Mike Sanchez y el grupo riojano Sonic Sisters; a las que se sumarán sesiones de microcine cerámico, ludoteca y juegos infantiles relacionados con el barro.

La concejala de Cultura ha incidido en que NACE es "una apuesta muy importante y a primer nivel en España y a nivel internacional por el estímulo de las industrias creativas y culturales", así como de la del turismo.

"La cultura es una forma de comunicar, y esta vez vamos a comunicar vanguardia, estamos en lo más novedoso, estos artistas, tal y como se verá, beben de esas vanguardias históricas europeas y lo plantean a través de varia estrategias", ha concluido.