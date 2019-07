Gaynor invita a su concierto a los logroñeses nacidos el 7 de septiembre

Logroño, 2 jun (EFE).- La artista estadounidense de música disco y soul Gloria Gaymor, quien cumplirá setenta años el próximo siete de septiembre, invitará al concierto que protagonizará el día anterior en Logroño a aquellos logroñeses que coinciden con ella en el día de la celebración de su cumpleaños.

Los gerentes de Xtrañas producciones y organizadores del concierto, Álvaro Arribas y Nacho Vicente, han presentado este martes, en una rueda informativa en Logroño, la actuación de Gaymor, quien no ha actuado nunca en la capital riojana y que se celebrará en un auditorio, lo que favorecerá la acústica y el espacio para los doce músicos que la acompañarán en el escenario.

Este concierto forma parte de la actual gira internacional de Gloria Gaymor, nacida en Nueva Jersey en 1949, quien también actuará en Valladolid, Extremadura y Cádiz, en el caso de España; así como en otras ciudades de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, México y Sangapur.

Han explicado que entre los músicos que actuarán con la cantante en Logroño figuran los españoles Antonio Martiez, Pablo Ruiz y Jairo Ubiano; además de otros internacionales procedentes de Atlanta, Kansas, Nueva York y Londres.

Esta es una oportunidad extraordinaria, ha recalcado Arribas, para escuchar a la cantante en directo, quien interpretará sus temas musicales más conocidos, como "I will survive", "I am what I am" y "The eye of the tiger".

También ha agregado que "I Will Survive", grabada en 1978, pronto se convirtió en un himno de la música disco y se erigió en "un cántico a la mujer, a la libertad, a la independencia y al feminismo", dado que fue, ha dicho, la primera canción que se escribía una letra desde el punto de vista de una mujer tras una ruptura amorosa, como "una historia de superación".

Ha añadido que la cantante lleva 51 años de carrera musical, sus canciones han sido versionadas por más de doscientos artistas, ha actuado, entre otros, en el álbum "Duetos" de Miguel Bosé; y ganó un Grammy a la mejor canción disco en 1980.

Arribas ha señalado que Xtrañas Producciones ha escogido la capital riojana para este concierto porque sus responsables ya habían trabajado en otras ocasiones en Logroño, por la proximidad a Valladolid, de donde son naturales; y porque querían organizar uno en el norte de España.