El navarro Iñaki Irigoyen, ganador de la IX Subida a Arnedillo

Logroño, 30 jun (EFE).- El piloto navarro Iñaki Irigoyen, al volante de una barqueta BRC B49, se ha impuesto hoy en la IX Subida a Arnedillo, una prueba valedera para el Campeonato Riojano de Montaña en la que han participado 25 pilotos.

La prueba se ha disputado en el acceso a Arnedillo, en un tramo de 4,2 kilómetros, al que los participantes han dado cuatro pasadas, dos de entrenamiento y dos oficiales.

Como es habitual, la potencia de los vehículos no carrozados no ha tenido competencia y los tres participantes con "barquetas" -había una más inscrita que no ha tomado la salida- han sido los tres primeros.

Irigoyen ha hecho su mejor pasada en la primera manga oficial, 2 minutos y 50 segundos, y no ha dado lugar a que sus rivales le alcanzaran.

Así, los navarros Luis Miguel Alonso (Speed Car) e Iker Palacios (BRC 05 Evo) han arriesgado también en su primera pasada, pero no han podido alcanzar el tiempo del vencedor, por dos y tres segundos respectivamente.

El primer coche en la carrera ha sido el cuarto clasificado, el riojano Adrián Muñoz, con un Renault GT Turbo, a 14 segundos del vencedor.

Clasificación:

1.- Iñaki Irigoyen (BRC B49) 2.50:758

2.- Luis Miguel Alonso (Speed Car GT1000) 2.52:964

3.- Iker Palacios (BRC 05 EVO) 2.53:448

4.- Adrián Muñoz (Renault 5 GT Turbo) 3.04.398

5.- Joseph Duperou (BMW M3 GTR) 3.05:222