Última semana para presentar candidaturas a los Premios Solidarios ONCE

Logroño, 29 jun (EFE).- La ONCE mantiene abierta, solo hasta el 5 de julio, la convocatoria de candidaturas a los Premios ONCE Solidarios La Rioja 2019, cuyo objetivo es reconocer a las personas, entidades, instituciones o medios de comunicación que realizan una labor solidaria y procuran la inclusión social de todos los ciudadanos.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, esta convocatoria se abrió el pasado 27 de mayo y concluye el próximo 5 de julio, bajo los lemas "El valor de ser auténticos" y "Solos, nunca".

Se otorgan cinco categorías de premios y, exclusivamente, un sólo premio por categoría, a la institución, organización, entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

También se premiará un programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada, de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social.

A una persona física de La Rioja que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad; a la empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Y, finalmente, a un Estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica; los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 se fallarán el 17 de julio; y la gala de entrega tendrá lugar el próximo día 2 de octubre.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2019 está formado por Juan Javier Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE; Sara Gimeno Laplana, Delegada Territorial de la ONCE; Ana Díaz Alonso, Consejera General de la ONCE; Manuela Muro Ramos, Presidenta del CERMI-La Rioja.

También por Emilio Carreras Castellet, Presidente de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector; Marian Grisaleña Martín, Jefa del Servicio de Atención a la Diversidad; y Ana Castellanos Sáenz, Presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja.