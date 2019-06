Catalán: España perderá los 3 o 4 millones de turistas que tenía prestados

Logroño, 29 jun (EFE).- El empresario hotelero Antonio Catalán cree que España afronta un cambio de ciclo en el sector turístico que estará marcado por la pérdida, ya desde este año, de tres o cuatro millones de turistas "que teníamos prestados" de países como Turquía o Túnez.

Catalán ha hecho estas declaraciones a EFE, a su llegada a Logroño, en la primera etapa de la XXIX Ruta Xacobea en bicicleta que organiza y que ha partido hoy de la localidad navarra de Corella.

El empresario navarro hizo una "promesa" hace 29 años, por una enfermedad grave de una de sus hijas, y desde entonces recorre el Camino de Santiago en bicicleta cada verano.

Desde hace casi tres décadas ha sumado a este peregrinaje a diferentes empresarios y otras personalidades -este año el pelotón tiene 67 componentes-, como las que está previsto que este año realicen alguna etapa: el cantante Serafín Zubiri o el torero Miguel Abellán.

Catalán, propietario de diferentes empresas hoteleras, entre ellas AC Hotels by Marriott, ha explicado a EFE que el sector turístico "afronta desde ya un claro cambio de ciclo" marcado porque "destinos como Túnez y Turquía suben mucho por sus bajos precios".

Así, cree que España "va a perder los tres o cuatro millones de turistas que tenía prestados de esos y otros países del Mediterráneo".

No obstante no ve negativa esa situación porque "en España el precio medio de los hoteles está al alza" con lo que "las cifras absolutas de turistas bajarán pero no tiene porqué suponer una pérdida de ingresos".

Ha defendido, en este sentido, que los empresarios hoteleros españoles "son unos grandes profesionales, hay que estar orgullosos de ellos" y "ya han demostrado que el subir el precio no es un problema, si se sabe vender".

"En España, en general, somos buenos gestores, pero somos peor vendiéndonos" porque "tenemos grandes puntos fuertes que hay que poner en valor".

Así, ha proseguido, "aunque el precio suba, las condiciones de seguridad, en todos los sentidos, no son las mismas que otros destinos de playa" y "además, nos queda por explotar más el turismo de interior" en el que "hay ciudades que tienen mucho que ofrecer".

"En general, España se está refinando y esa es la línea que hay que seguir, y espero que nos nuevos alcaldes de todas las ciudades sean conscientes de ello", ha concluido el empresario hotelero.