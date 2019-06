Sheyla Gutiérrez: me he visto muy bien, pero no creía que tanto

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La corredora riojana Sheyla Gutiérrez ha asegurado que mientras disputaba la contrarreloj del Campeonato de España, que ha ganado, se veía muy bien a sí misma, pero no creía "que tanto".

Gutiérrez ha logrado hoy su primer campeonato de España contrarreloj absoluto, en Yecla (Murcia), donde ha superado a otras dos corredoras del Movistar, Lourdes Oyarbide y Gloria Rodríguez, por casi un minuto de diferencia.

"Estoy muy contenta porque en el podio estén dos compañeras, que también son amigas", ha recalcado la riojana.

Ha admitido que "me ha salido muy bien" la carrera y "aunque sabía que estaba arriba, al final hasta he esprintado en meta porque no sabía cómo iban las demás".

La contrarreloj, una disciplina que hasta hoy se le resistía (aunque fue campeona de España sub-23), "es así" "y tu sabes que vas bien, pero no cómo van las demás".

En su carrera ha tratado de "esconderme" del aire todo lo posible y "seguir las órdenes que recibía desde el coche, para que regulara, algo que me ha ayudado mucho", ha asegurado.

"La verdad es que estoy orgullosa de lo que he hecho hoy en una modalidad que se me debería dar mejor, pero hoy he peleado y he sufrido para ganar", ha afirmado.