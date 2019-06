Seis institutos acogerán un programa de prevención del juego patológico

Logroño, 28 jun (EFE).- La Asociación Riojana de Jugadores de Azar (ARJA) pondrá en marcha el próximo curso 2019-2020, en seis institutos de La Rioja, tanto concertados como públicos, un programa de prevención del juego patológico y de vídeojuegos, ha afirmado este viernes su directora terapéutica, Concha Santo Tomás.

Santo Tomás ha pronunciado este viernes la conferencia "Programas para la prevención del juego patológico", dentro del curso de verano de la Universidad de La Rioja "¿Se pueden prevenir los problemas de salud mental?"'.

En un encuentro informativo, ha señalado que entre los objetivos de este programa figura realizar un estudio "serio" porque, hasta el momento, no se ha hecho ninguno, ni en La Rioja, ni en España y ni siquiera en el resto del mundo, según sus datos.

Ha indicado que el estudio se centrará en los alumnos de primero de Secundaria, a los que se efectuará un seguimiento hasta que deben el instituto y se incorporen a Bachilerato o ciclos formativos.

A estos alumnos se les realizará una evaluación inicial y otra final cada curso para "medir los riesgos, las impulsividad y las motivaciones que supone el juego en sus vidas", ha señalado.

Este programa dará comienzo el próximo curso, dado que, ha dicho, antes no ha sido posible implantarlo porque "no había dinero", ya que los Presupuestos del Gobierno riojano están prorrogados, aunque "no necesitamos grandes cantidades de dinero".

En cuanto a la prevención de la ludopatía, Santo Tomás ha afirmado que es muy difícil, "sobre todo en los jóvenes porque toda la publicidad va dirigida hacia ellos".

Ha recordado que, años atrás, las personas que jugaban al bingo o a las máquinas de juego se escondían, en cambio, "ahora sucede los contrario, es decir, las personas presumen de jugar y de sus ganancias".

También ha asegurado que no está en contra del juego, ya que no es un trastorno mental, sino que "el problema es el uso que hagamos del mismo, ya que la preocupación llega cuando tenemos una adicción al juego".

A ello ha sumado que ARJA ha enviado una carta al Ayuntamiento de Lardero para expresar su oposición a que en este municipio se abra un salón de juego recreativo.

"Hay que darse cuenta de que Lardero tiene el IES Laboral y dos colegios con muchos chicos y chicas jóvenes", ha indicado Santo Tomás.