Garrido sigue como portavoz parlamentario del PP, que libera a 5 diputados

Logroño, 28 jun (EFE).- El Grupo del PP en la Cámara riojana mantendrá el mismo portavoz que la pasada legislatura, Jesús Ángel Garrido, y contará con cinco parlamentarios liberados, entre ellos él mismo y el presidente del partido, José Ignacio Ceniceros.

Así lo ha explicado este viernes Garrido, quien ha realizado una comparecencia de prensa antes de registras en la Cámara la composición del grupo, en el que serán portavoces adjuntos la alcaldesa de Rodezno, Noemí Manzanos, y el coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa.

Tendrán dedicación exclusiva, ha detallado, los actuales consejeros del Ejecutivo riojano en funciones, Begoña Martínez Arregui y Carlos Cuevas, junto a Bengoa, Ceniceros y el propios Garrido.

Todo ello a la espera de conocer "los planes concretos" para profesionalizar la Cámara riojana, algo con lo que no estuvo de acuerdo el PP la pasada legislatura, ha recordado su portavoz.

Garrido ha explicado que el PP presenta la constitución de su grupo un día antes de que finalice el plazo legal para hacerlo y con dos portavoces adjuntos, el máximo que establece el reglamento de la Cámara.

El PP va a realizar "una oposición rigurosa y exigente, para defender los intereses de los riojanos y la herencia que vamos a dejar y también la libertad de la que gozamos los riojanos y la prosperidad de estos años".

Ha subrayado la "preocupación" de su partido "por lo que nos viene encima" que es "una coalición frentepopulista que no va a ser buena para los riojanos", ha afirmado, en alusión a un posible Gobierno regional de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

"Vamos a intentar hacer todo lo posible para que este sea un breve paréntesis en la historia de la política riojana", ha afirmado, y para ello su objetivo es "reunificar el voto del centro derecha en torno al PP, para que en lo que mas breve posible volvamos a las instituciones".

Sobre la relación de su partido con Ciudadanos ha asegurado que "como en la pasada legislatura, vamos a hablar con todo el mundo" sobre todo "porque hay que organizar esta casa, la actividad, los plenos, las comisiones".

Respecto a esa "organización" del Parlamento y su posible profesionalización "ahí está la hemeroteca y lo que hemos dicho" pero "necesitamos conocer la propuesta concreta para saber de qué estamos hablando y mientras tanto no podemos decir mucho más".

"Sí que estamos perplejos porque parece que vamos a pasar de un presidente -Jesús María García- con dedicación exclusiva a uno a tiempo parcial y eso me descoloca", ha asegurado.

Respecto a la formación del Gobierno regional ha recordado que no hay un plazo legal para que el presidente del Parlamento inicie los contactos con los grupos "que es una competencia suya y la única limitación está marcada a partir de la primera votación".

Así que "eso no entra en nuestras manos" aunque "por nosotros, cuanto más tarde mejor, porque no me gusta tener un gobierno frentepopulista".

"Lo que vemos es que las negociaciones no son fáciles", ha destacado y ha considerado que "ya hubo un acuerdo para la Mesa cinco minutos antes del Pleno y eso pone de manifiesto que las negociaciones no son fáciles, las cosas siguen así y todo es más complicado con el puzzle nacional que también influye", ha concluido.