La Escuela Jorge Elías Tenor protagoniza un concierto único, con 55 canciones

Logroño, 28 jun (EFE).- La Escuela de Canto Jorge Elías Tenor protagonizará mañana, sábado, "un concierto único en Logroño", formado por 55 actuaciones de diferentes estilos de música, entre las que destacan las de "Tonight", del musical "West Site Story", y las canciones originales de la película "Ha nacido una estrella".

Este concierto es el que pone el punto de final a este curso en la escuela dirigida por Elías, según ha explicado a Efe este tenor, quien debutó con 23 años en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y que ha actuado como solista durante más de veinte años en teatros como la Scala de Milán, el Comunale di Bergamo, el Comunale di Firence y la Maestranza de Sevilla.

Ha indicado que él participará en cuatro de las actuaciones en este concierto, como en la "Tonight", que interpretará a dúo con una de sus alumnas más aventajadas, la soprano Laura Ramírez.

Ha detallado que el concierto, presentado por Luis Ruiz, contará con la participación de más de medio centenar alumnos de entre 10 y 65 años, quienes interpretarán canciones "para todos los gustos" y de todos los estilos musicales, como la lírica, el pop y la ranchera, entre otros.

Las actuaciones solistas son las que más abundan en la programación, ha señalado, pero también habrá dúos y otras en grupo, que irán acompañados de su base musical o por el pianista de la escuela Javier Ruiz Soria, en el caso de las canciones líricas.

Entre las interpretaciones previstas ha recalcado la de la canción "Don't you remember", de Adele, por la alumna Claudia Oroz, de quien ha indicado que es "una de las mejores cantantes de la escuela", optó en 2018 a participar en "La Voz Kids", y se presentará a la próxima edición de "La Voz".

También ha precisado que el concierto contará con canciones más actuales, como tres originales de la película "Ha nacido una estrella", entre las que ha que destacado la actuación de la pieza "Always remember us this way", interpretada por la alumna Cayetana Rullán, de 10 años, que es la edad mínima para inscribirse en la escuela.

"A pesar de su edad, Cayetana tiene un talento y voz increíbles, sorprenderá a los asistentes al concierto", ha considerado el profesor, quien le augura un prometedor futuro profesional en el mundo de la música.

Elías ha reconocido que transmitir sus conocimientos a sus alumnos y ver cómo progresan año tras año le produce una "gran satisfacción" personal y ha asegurado que todo el esfuerzo que han realizado cobrará sentido en este concierto de fin de curso.