López comunica su cese voluntario como presidenta de la AECC tras 25 años

Logroño, 27 jun (EFE).- La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en La Rioja, Divina López, ha comunicado este jueves su cese voluntario en este cargo, después de 25 años dedicándose "en cuerpo y alma" al día a día de la entidad, ya que su salud "no es la misma que antes".

En un encuentro informativo, ha explicado que esta decisión la ha anunciado sin previo aviso y sin que su familia conociera la noticia porque, para ella, es "prioritaria" la AECC y, sobre todo, los medios de comunicación, que han sido "la voz de esta asociación desde el primer momento".

Ha explicado que su mandato al frente de la AECC riojana acaba el próximo año, pero, "muy a mi pesar, me he visto obligada a adelantarlo porque mi salud no es la misma que antes".

También se ha referido a que su entrega a esta asociación durante los 25 años que ha estado al frente ha sido "total", a la que se ha dedicado "en cuerpo y alma", ha asegurado entre lágrimas.

López ha señalado que la AECC es una parte importante de su vida, que ha compartido con su familia durante los últimos 25 años, aunque "ahora le dedicaré más tiempo a ella, algo que es comprensible y además, se lo debo".

Ha confesado que deja su puesto en la asociación "con el corazón lleno de cariño y agradecimiento", debido a que "todos habéis sido la medicina que me ha ayudado para superar los obstáculos de la vida".

López ha dado las gracias y ha pedido a los riojanos que mantengan el cariño hacia esta asociación, como lo han hecho durante estos últimos 25 años.

El pasado 20 de febrero, en una entrevista con Efe, ya adelantó su deseo de "dejar paso" a otras personas y a nuevas generaciones al frente de la asociación, donde ella y su equipo insuflan "esperanza" y "optimismo" porque de "esta enfermedad que es el cáncer se sale".

"Del cáncer se sale, queda mucha vida por vivir, por la que seguir luchando, y la investigación es muy importante porque pondrá freno a esta enfermedad", aseguró López, quien también sabe en primera persona qué supone superar un cáncer.

En esa fecha, recordó que, cuando ella se incorporó a la AECC, era "difícil pronunciar la palabra cáncer, no se podía ni decir", pero es "algo que le toca a mucha gente y hay que decir la palabra cáncer alto y claro porque alta y clara es la lucha por la vida".

"Durante estos 25 años he recibido mucho cariño de las personas, es parte de mi medicina para la salud, me dan fuerza, necesito la cercanía y acudir a la asociación, para mí, no es un trabajo", afirmó López.

Estudió Magisterio y era ama de casa, pendiente de su marido, Antonio Herreros, en aquella época con responsabilidades políticas, y sus tres hijos, cuando le propusieron acceder a la Presidencia de la asociación, lo que le supuso "una gran responsabilidad" y le ha permitido "crecer como persona".