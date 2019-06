El EDF Logroño no renovará al menos a la mitad de su plantilla

Logroño, 27 jun (EFE).- El EDF Logroño ha anunciado este jueves que once de sus jugadoras no continuarán en la plantilla la temporada próxima y tampoco está asegurada la continuidad del resto, con las que negocian la renovación.

Así, el equipo riojano ha confirmado que tendrá la próxima campaña una composición muy diferente a que le dio la permanencia en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino español.

Para empezar, ya hace días anunció la llegada de un nuevo entrenador, Gerardo García León, que sustituye a "Chema" Martínez, que no renovó su contrato por motivos laborales.

El conjunto riojano ha facilitado una lista de once bajas, sin especificar si a alguna de estas jugadoras se le ha ofrecido renovar.

Además, alguna de ellas ya había anunciado hace días su incorporación a otros clubes como María Sampaio (portera) que ha fichado por Osasuna, Saray García (centrocampista) que ya se ha comprometido con el Rayo Vallecano, Andrea de la Nava (portera) que se va al Athletic.

El club riojano tampoco contará con la internacional chilena Ambar Soruco, las delanteras María González y Fatoumata Kanteh, las defensas Rebeca Herrera y Lucía Fuertes y las norteamericanas Danielle Privett y Claire Falknor.

Además, el equipo riojano ha sorprendido con la "baja" de una jugadora logroñesa, formada en el EDF, la delantera Irene Yangüas.

El club agradece la "profesionalidad" de todas ellas "que son y serán historia viva del EDF club y del deporte riojano y logroñés".

Tras el anuncio de jugadoras que no seguirán, el club espera anunciar en los próximos días la renovación del resto de la plantilla, con la excepción de Barbra Banda, que tiene contrato en vigor con la entidad para la próxima campaña.

Sin embargo, es probable que varias de las once o doce jugadoras que no están en la lista hecha pública hoy no continúen en Logroño, ante las ofertas económicas y deportivas que otros clubes les han hecho y que no habría logrado igualar el EDF.

El caso más significativo podría ser el de la defensa internacional sub-17 Ana Tejada, la jugadora más joven de la máxima categoría del fútbol femenino español, que podría estar próxima a uno de los clubes más importantes del país.