Ciudadanos "se ofrece" para ocupar un puesto en la sociedad LIF 2002

Logroño, 26 jun (EFE).- El grupo municipal de Ciudadanos se ha "ofrecido" al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, para ocupar uno de los puestos asignados a la ciudad en el Consejo de Administración de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002.

Así lo ha explicado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, en una conferencia de prensa en la que ha dado a conocer las diferentes responsabilidades que asumirán los cuatro ediles de su grupo.

En ese marco, ha subrayado su intención de realizar "una oposición firme pero para construir, con lealtad a los logroñeses" y "no de bloques de rojos y azules".

Por ello, ha recalcado "no se trata de que como oposición hagamos pactos con el PP" aunque "eso no supone que no vayamos a presentar mociones conjuntas, como hacíamos en la pasada legislatura con los grupos de la oposición".

Por ello cree que Ciudadanos "puede ofrecer soluciones y mejoras" en el trabajo para el proyecto del soterramiento "y tenemos experiencia en ese trabajo" con lo que "es coherente que estemos en ese Consejo de Administración".

San Martín ha afirmado que mantiene "una relación fluida y de confianza con el alcalde, de momento" aunque ha admitido que no se ha producido un encuentro "oficial" con él.

Además ha explicado que aunque "lo primero es ver al hoja de ruta del equipo de Gobierno" hay "muchas obras" que tanto Ciudadanos como el PSOE pidieron la legislatura pasada, con lo que entiende que serán impulsadas en los próximos meses.

Entre ellas ha citado, como ejemplos, la pasarela de Los Lirios, Avenida de la Sierra, el Polideportivo de Maristas.

Respecto a la propuesta de Ciudadanos de formar parte del Consejo de LIF 2002, el portavoz del Ayuntamiento, Kilian Cruz, ha afirmado este miércoles desconocer la iniciativa y, de hecho, la Junta de Gobierno local ha aprobado que sean el alcalde y los concejales Esmeralda Campos y Jaime Caballero los representantes.

No obstante ha afirmado que el equipo de Gobierno está dispuesto a "escuchar" a Ciudadanos sobre esta cuestión.

Por otro lado, Ciudadanos ha confirmado que San Martín será, de nuevo, el portavoz del Grupo municipal, "que está integrado por cuatro personas solventes en diferentes áreas en las que han trabajado y trabajan profesionalmente".

Además de ser portavoz, San Martín se dedicará especialmente al área de Desarrollo urbano sostenible, Promoción Económica, Hacienda, Infraestructuras, Vivienda y Transporte.

La portavocía adjunta recae en la concejal Marisa Bermejo que trabajará en el área de Servicios Sociales, Salud, Familia, Juventud, asumirá el puesto de consejera en Logroño Deporte; y colaborará con Ignacio Tricio en materia de Comercio.

Este concejal trabajará en el área de Turismo, Cultura, Patrimonio Histórico y Festejos.

Por su parte, Rocío Fernández, colaborará estrechamente con San Martín en el área de Desarrollo Urbano, Promoción Económica y asumirá el área de Medio Ambiente, Rehabilitación, Eficiencia Energética, Urbanización y vías públicas.