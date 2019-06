Un profesor asegura que hay un negocio creado en torno a la zoofilia

Logroño, 25 jun (EFE).- El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Pedro de Lora ha asegurado ese martes que se ha creado un negocio en torno a la zoofilia, práctica que está penalizada en el artículo 337 en el Código Penal.

De Lora ha hecho estas declaraciones en una rueda informativa en Logroño, antes de pronunciar la charla "Sobre el año (excesivo) a los animales no humanos", dentro del II Curso de Verano de la Universidad de La Rioja "Derecho animal, ética y sociedad".

Ha señalado que el mundo de las relaciones sexuales con animales no humanos es "muy clandestino y resulta difícil cuantificar la frecuencia con la que se realiza esta práctica".

Para él, es una práctica que "claramente existe" y ha incidido en que hay un negocio que se ha creado con ella, lo que "ha justificado la introducción de este precepto en el Código Penal".

El Código Penal, ha explicado, "castiga la explotación sexual de los animales no humanos en el mismo precepto donde se castiga el maltrato a los mismos".

Sobre el sufrimiento que esta práctica produce en el animal no humano, este profesor ha señalado que "la presencia o no de daños es contingente, ya que no siempre se produce ese daño".

Además, ha apuntado que si hay daño en esa relación sexual por parte de una persona al animal no humano, se está ante "un caso de maltrato" y si no se produce, ha cuestionado por qué se prohíbe y se castiga, "más allá del repudio que pueda producir o se considere que la relación sexual tiene que tener otro tipo de componente que no sea meramente la satisfacción de una necesidad fisiológica".