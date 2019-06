La comunidad musulmana critica que Educación "se lava las manos"

Logroño, 24 jun (EFE).- La comunidad musulmana de La Rioja ha criticado este lunes que la Consejería de Educación no cumpla la normativa al no haber repartido solicitudes, en los centros educativos riojanos, para cursar religión islámica el próximo curso 2019-2020, por lo que cree que "se lava las manos".

Así lo ha afirmado la portavoz de este colectivo, Marian Aretio, en una rueda informativa, en la que ha explicado que, el pasado día uno, la Consejería de Educación debía de haber transmitido a la Comisión Islámica de España el número de solicitudes realizadas para cursar esta asignatura.

"Vemos, una vez más, que la Consejería no cumple la norma y no informa a las familias ni a los centros educativos", ha remarcado Aretio, quien ha añadido que la Consejería les transmitió la semana pasada que no va a gestionar este tema "porque está en funciones" y delega su implantación al futuro equipo de Gobierno.

Ha remarcado que, con estas palabras, la Consejería de Educación "se lava las manos" y evidencia que "nunca ha tenido voluntad política de romper esta discriminación institucional", y, además, "denota falta de respeto" por "la secuencia de impedimentos que ha ido imponiendo año tras año".

Respecto a que la Consejería no gestione este asunto por estar en funciones, ha incidido en que "hay cosas que sí gestiona y cosas que no"; y ha remarcado que la Comisión Islámica "parece que acepta esta parálisis", algo que rechaza.

"La enseñanza islámica está extremadamente regulada" en esta región, por lo que "no es más que darle continuidad", ha incidido esta portavoz, quien se ha preguntado si la Consejería de Educación "clasifica a alumnos de primera y de segunda" y le ha exigido "el cumplimiento de la normativa".

Ha indicado que, una vez finalizados los cursos de Educación Infantil y Primaria la semana pasada, "no se ha informado a las familias de que existe este derecho y no ha habido ninguna solicitud", cuando "la ley estipula que las familias tienen derecho a manifestar su elección religiosa en los centros educativos".

El año pasado sí que se repartió este documento de solicitud, que debe ser realizada por un mínimo de diez alumnos para que se implante la religión islámica en su centro educativo, y, como consecuencia, esta asignatura se imparte en cuatro centros y un colegio riojanos, donde se mantendrá, ha especificado.