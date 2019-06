Da Silva: nunca hubiera imaginado darle la mano al Rey de España

Logroño, 21 jun (EFE).- La capitana del Voleibol Logroño, la jugadora hispanobrasileña Daniela da Sailva, ha subrayado este viernes el "honor" que supone para ella haber recibido la medalla al mérito civil, ya que cuando llegó a España, en 2004, "no podía imaginar que le iba a dar la mano al Rey".

La jugadora ha participado en una recepción con el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, después de que hace dos días fuera una de las personas condecoradas por Felipe VI coincidiendo con el quinto aniversario de su reinado.

Ceniceros ha felicitado a la jugadora "en nombre de todos los riojanos" a la jugadora "tanto por este reconocimiento como por su brillante carrera deportiva, que es fruto del esfuerzo, el trabajo y la lucha constante por la superación?.

Asimismo, ha destacado que esta deportista, que ha fijado su residencia en La Rioja, ?es un ejemplo y un referente para nuestra infancia y juventud, a quienes transmite valores que tienen su recompensa, como son el sacrificio y el trabajo en equipo?.

La jugadora ha subrayado que recibir esta distinción "fue algo increíble, solo tengo palabras de agradecimiento" para quienes le propusieron a esta distinción, su club y el Gobierno de La Rioja.

"Cuando llegué a España en 2004 no me imaginaba el poder estrechar la mano al Rey", ha insistido y "agradezco el poder representar a mi región y mi pueblo, es un gran honor", ha asegurado, en alusión a Murillo de Río Leza, donde vive.

La capitana del Voleibol Logroño, que es probablemente la jugadora en activo con más títulos conseguidos, ha subrayado que "tras unos días de celebración" llega un tiempo de trabajo, para preparar bien el inicio de la próxima temporada".

Ha lamentado que su club haya perdido a su patrocinador principal, lo que probablemente hará que no jueguen en Europa, pero "lucharemos por todos los títulos en España".

Da Silva ha asegurado, por otro lado, que no conoce a la receptora Elis Bento, último fichaje de su equipo "que es más joven que yo y no hemos coincidido" en las competiciones de Brasil "pero me fío completamente de la entrenadora y del presidente del club".