PSOE y UP negocian desde ahora la composición de un Gobierno de coalición

Logroño, 20 jun (EFE).- El PSOE de La Rioja y Unidas Podemos (UP) negociarán desde las próximas horas las políticas que desarrollarán en un Gobierno regional de coalición y, después, la composición del mismo.

Así lo han explicado este jueves el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, quien ha comparecido en el Parlamento regional junto a las dos diputadas de Unidas Podemos, Henar Moreno -que representa en la coalición a Izquierda Unida- y Raquel Romero, de Podemos.

Los tres, junto a miembros de la dirección nacional de UP, han negociado, prácticamente hasta el mediodía de este jueves, un acuerdo que, en primer lugar, incluía la composición de la Mesa del Parlamento de La Rioja, constituida momentos después, formada por dos miembros del PSOE, dos del PP y uno de UP.

Y, en segundo lugar, establece que se formará "un gobierno de coalición" entre el PSOE y Unidas Podemos, que "llevará a cabo las políticas en las que se base el acuerdo programático entre las dos formaciones", ha dicho Ocón.

"Hemos alcanzado -ha añadido- un acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento y, a partir de hoy, abrimos conversaciones para alcanzar un acuerdo programático".

Ese acuerdo programático tendrá como bases "la igualdad, la justicia social, el empleo de calidad, el desarrollo sostenible, la defensa de los servicios públicos y lucha contra la despoblación y el cambio climático", ha afirmado.

Ocón ha especificado que el próximo Ejecutivo de La Rioja será de coalición para "llevar a cabo las políticas en las que se base ese acuerdo programático".

Ha incidido en que el PSOE ha entendido como "razonable" la petición de Unidas Podemos "para llevar adelante las políticas que las dos formaciones queremos".

"Ahora iniciamos conversaciones, no están definidos puestos del futuro Ejecutivo, pero un Gobierno de coalición es un Gobierno de coalición", ha puntualizado.

Ocón ha afirmado que "no ha habido riesgo" de que se rompieran las negociaciones con Unidas Podemos, que se han materializado en un acuerdo a minutos del pleno de formación del Parlamento regional.

En este sentido, ha afirmado que "hay que comprender que las negociaciones son así" y "los riojanos votaron un Parlamento con quince escaños del PSOE y dos de Unidas Podemos, que conformamos mayoría absoluta"; y "eso es lo que representa la voluntad popular".

Por último, el dirigente socialista se ha referido a que en los últimos días se había planteado la posibilidad de que el PSOE "cediera" un diputado a Unidas Podemos para que la coalición pudiera formar grupo parlamentario propio, lo que es factible a partir de tres escaños.

Frente a ello, ha dicho que el acuerdo incluye que próximamente se reforme el reglamento de la Cámara para que un grupo parlamentario pueda conformarse con dos diputados; y ha recordado que el PP, "en solitario", cambió esta posibilidad.

La diputada de UP Henar Moreno ha recalcado que en las próximas conversaciones "lo primero será hablar de programas y definir las acciones de Gobierno y las políticas" y, hasta que eso no se haya cerrado, "no seremos capaces de determinar las personas que deben estar al frente de esas responsabilidades".

Es decir, "hay que empezar por la política y seguir por las personas que gestionarán un cambio radical para esta comunidad", ha subrayado.

También ha explicado que el acuerdo con el PSOE pasa por reformar el reglamento de la Cámara para que las dos diputadas de UP puedan tener grupo propio y, hasta entonces, no harán "triquiñuelas".

La otra diputada de UP, Raquel Romero, ha subrayado que la coalición "quiere responsabilidades" en el futuro Ejecutivo regional y por eso apoyará a Andreu como presidenta del Gobierno regional.

Ha avanzado que desde el próximo lunes, hablarán para "lograr el mejor Gobierno para las riojanas y los riojanos".