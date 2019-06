Baena: el PSOE "negocia sillones" con Unidas Podemos y no dialoga con Cs

Logroño, 17 jun (EFE).- El diputado electo de Ciudadanos (Cs) y portavoz autonómico de este partido, Pablo Baena, ha censurado este lunes que el PSOE no ha sido "dialogante" con su formación y se dedica a "negociar sillones" con Unidas Podemos.

Baena ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de mantener la primera reunión de trabajo con el nuevo grupo parlamentario de su partido, antes de la constitución del Parlamento riojano el próximo jueves, 20 de junio.

Ha avanzado que él asumirá la Portavocía del Grupo Parlamentario de Cs de La Rioja y ha exigido un puesto en la Mesa de la Cámara para uno de los diputados de la formación naranja.

"No es muy comprensible que Unidas Podemos esté en la Mesa con solo dos diputadas y siendo grupo mixto, sin tener no grupo propio, y que Cs no vaya a estar, cuando tiene el doble de representación", ha recalcado.

Por ello, ha indicado que "los riojanos no entenderían que el PSOE cediese un puesto a Unidas Podemos en la Mesa del Parlamento riojano y no a Cs".

"Aunque el PSOE dice que tiene abierto el diálogo parece que quiere pasar el rodillo, nos hemos abierto a hablar con ellos pero en ningún momento han respondido a nuestras solicitudes, el día 20 sabremos qué sucede", ha opinado.

Baena ha censurado que los socialistas realizan "a oscuras" la negociación con las diputadas de Unidas Podemos y, aunque a fecha de este lunes no hay ninguna reunión convocada, ha dicho que espera una llamada del PSOE para hablar en base a programa y con propuestas.

"Seguimos a la espera por si deciden optar por una opción sensata y no por una que llevará a La Rioja a la inestabilidad", ha subrayado.

En relación a su trabajo en la Cámara autonómica durante la próxima legislatura, ha apostado por mejorar las infraestructuras en la comunidad y "alcanzar acuerdos con el resto de grupos para seguir avanzando" en este ámbito.

Ha asegurado que Cs hará una oposición "firme" al Gobierno que se prevé presida la socialista Concepción Andreu, y que ha augurado estará formado también "por Podemos y sus confluencias, IU y Equo".

Así, ha insistido en que Cs trabajará para desarrollar las medidas incluidas en su programa electoral, pero de manera "leal hacia al conjunto de los riojanos y de los españoles".