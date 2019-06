La música "fresquita" y "de buen rollo" de Efecto Pasillo cautiva en Logroño

Logroño, 16 jun (EFE).- La música ?fresquita?, el ritmo y ?el buen rollo? del grupo canario Efecto Pasillo ha cautivado a las más de dos mil personas que han asistido a su concierto en Logroño, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El logroñés colegio Alcaste Las Fuentes ha organizado este sábado el concierto con motivo de la celebración de su cuarenta aniversario, por lo que el público ha sido eminentemente familiar y ha disfrutado con la puesta en escena y las canciones de Efecto Pasillo.

?No te enamores?, ?Para toda mi gente?, ?Carita de buena?, ?Salvajes irracionales?, ?Pan y mantequilla?, ?Pequeña?, ?Barrio las banderas? y Timebla la tierra? son algunas de las canciones que han coreado los asistentes.

A ellas se han sumado ?Imagina?, ?Si te vienes a bailar?, ?Salvador, ?Si tú no estás?, ?Cando me siento bien?, ?Debajo del risco?, ?Funketon? e ?Interludio yes you?.

Los timbales y los ?surdos? han ayudado que el ?aire? canario llegue a la capital riojana a través del concierto de Efecto Pasillo, una banda formada en 2007.

Los miembros de Efecto Pasillo se han ganado al público desde el primer segundo que ha sonado la música y han sabido interacturar con los asistentes, quienes han bailado, saltado, levantado las brazos, aplaudido, coreado y utilizado la luz de los móviles cuando se lo han pedido.

E, incluso, el vocalista del grupo, Iván Torres, ha bajado del escenario para cantar entre el público mientras se emitía en directo esa parte del concierto a través de Instagram.

Los timbales y los ?surdos? han traslado los ?aires canarios? hasta Logroño, donde el inicio del concierto ha coincidido con el final del partido que, a escasos metros, jugaba, en el campo municipal de Las Gaunas, la Unión Deportiva Logroñés (UDL) contra el Hércules, correspondiente a la fase de ascenso a segunda división.

Torres, al conocer el empate a cero, que apea a la UDL de la posibilidad de ascender, ha lamentado el resultado y ha dicho que ellos estaban acostumbrados a estas situaciones porque son de la UD Las Palmas.

En la última canción del concierto, con un público entregado a la música de Efecto Pasillo, se ha puesto una camiseta de la UDL, lo que ha sido muy aplaudido, al igual cuando ha agradecido la labor que desarrollo la Asociación Española Contra el Cáncer.