Efecto Pasillo estrenará en julio un sencillo como avance de su próximo disco

Logroño, 14 jun (EFE).- El grupo musical Efecto Pasillo estrenará el próximo julio un nuevo sencillo que ?va a sorprender de nuevo? y que supone ?un giro?, acompañado de un videoclip como, avance del disco que publicará en ?marzo o abril? de 2020.

Así lo ha afirmado a Efe el vocalista de este grupo canario, Iván Torres, (Gran Canaria, 1982), con motivo del concierto que Efecto Pasillo ofrecerá mañana, día 15, en Logroño en el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Colegio Alcaste-Las Fuentes, y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

?Lamentablemente, es una causa por la que hay que luchar y que hay que apoyar, todos tenemos muy cerca o relativamente cerca a gente que sufre de esta penosa enfermedad y toda ayuda es poca?, ha señalado sobre la lucha contra el cáncer.

Los asistentes a este concierto podrán escuchar ?todos los éxitos? que han permitido a esta banda ?seguir en la carretera? desde su formación en 2007 y la publicación de su primer disco homónimo en 2010, ha especificado.

Ha precisado que, entre los temas que tocarán en este concierto, ?por supuesto?, estará su último single, titulado ?No te enamores?, junto a ?todas las canciones que la gente quiere escuchar, va a ser un concierto muy bonito y de intercambiar energías? y en el que el público ?va a saltar y a bailar?

El vocalista de Efecto Pasillo ha destacado que este grupo, desde su primer álbum musical, ?que es bastante desconocido?, ha tocado distintos estilos musicales, por lo que su repertorio aglutina ?canciones muy variadas?, tanto de género pop, latino, electrolatino y rap.

?No te enamores? sigue la ?aplastante tendencia global hacia lo urbano, antes llamado reguetón, que hay en la actualidad, pero esto no quiere decir que defina el estilo de Efecto Pasillo, que es un grupo capaz de hacer casi lo que le ?apetezca?, ha asegurado Torres, quien ha recalcado que ?no va a hacer discos de reguetón?.

Ha resaltado que, a lo largo de su carrera, esta banda musical se ha centrado ?en la composición de buenas canciones? y ha intentado ?buscar un sonido propio que surgiera de mucho componer?.

?Nos intentamos reinventar manteniendo la esencia, pero sin perder de vista que queremos fusionar con nuestro folclore canario y con el folclore latino, que llevamos tan dentro?, ha subrayado.

?Tenemos un cariño muy especial a Logroño y a La Rioja en general, hemos ido unas cuentas veces y la verdad es que siempre nos tratan como a reyes?, ha indicado este cantante, quien ha añadido que tanto él como el resto de componentes de este grupo están ?encantadísimos? del trasfondo solidario de este concierto.

Tras su paso por la capital riojana, Efecto Pasillo continuará con la gira en la que están inmerso y que ya les ha llevado a México, donde volverán a finales de año para compaginar el trabajo nacional e internacional de ?dejarse ver? para hacerse ?más grandes? tanto dentro como fuera de España.

En el concierto de Logroño, además, el pintor Albert Sesma, realizará un cuadro del grupo canario mientras ellos actúan.