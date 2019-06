Cambia Nájera facilitará la continuidad de Olarte en Nájera pero no le votará

Logroño, 14 jun (EFE).- La coalición Cambia Nájera, integrada por Podemos, IU y Equo, facilitará mañana la reelección del socialista Jonás Olarte en Nájera, aunque no votará a su favor, sino que propondrá como alcaldesa a su propia candidata, Idoia Eguileor.

El Ayuntamiento de Nájera se constituirá mañana con cinco concejales del PSOE, tres de PP y Ciudadanos y uno de Cambia Nájera y el Partido Riojano, PR+.

Así, con la posición que tomará Camia Nájera empatarían a concejales una posible coalición de PP y Ciudadanos con la que ya han confirmado PSOE y PR+, lo que daría la alcaldía a la lista más votada, la liderada por el socialista Jonás Olarte, que fue quien ganó las elecciones por 253 votos de diferencia sobre la lista de los populares.

La Asamblea local de Cambia Nájera ha decidido que su candidata Idoia Eguileor se votará a sí misma porque consideran que es necesario cambiar el rumbo de la ciudad, con un proyecto de futuro basado en el diálogo y la participación ciudadana.

Consideran que la gestión del PP desde 2015 no ha sido correcta, por la falta de participación del resto de grupos; pero en las últimas semanas, reconocen, han mantenido reuniones con el PSOE para "aclarar cuáles son las intenciones y las garantías que presentan como lista más votada, y para solicitar su disposición para sacar adelante las necesidades de Nájera en plazos razonables".

Inciden en que Cambia Nájera "no ha pedido absolutamente nada, solamente se ha planteado la necesidad de un compromiso claro para dar solución a las prioridades de la ciudad, que aparecen en todos los programas electorales" como Peñaescalera, el campo de fútbol de hierba artificial, un plan de empleo, el polígono industrial o el Plan General, entre otras.

Afirman que no han recibido respuesta del PSOE a estos puntos, por lo que justifican el no respaldar en el Pleno de investidura al candidato socialista, que, no obstante, será reelegido.