Planagumà: "En Logroño no tendremos en cuenta el resultado de la ida"

Alicante, 13 jun (EFE).- Lluís Planagumà, entrenador del Hércules, aseguró que su equipo afrontará la visita al Logroñés, en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga 1/2/3, sin tener en cuenta el resultado favorable del compromiso de ida (3-1).

"No tenemos la mentalidad de tener en cuenta el partido de ida, sino de ir a ganarlo", indicó el preparador catalán, quien le dio al encuentro de vuelta en Las Gaunas "tratamiento de final porque si no competimos bien no habrá después nada más".

Planagumà admitió que la ventaja es importante pero recordó que en el partido de Alicante el Logroñés "tuvo momentos en los que fue superior a nosotros durante muchos minutos".

"Vamos a afrontarlo como un partido de Liga, porque si lo ganamos pasamos seguro", reiteró el barcelonés, quien no desveló si será Paco Candela o el colombiano Jaime Alvarado el relevo el sancionado Fran Miranda.

"No creo que vayamos a tener que defendernos más que en otros partidos, porque lo que queremos es crear ocasiones, que no nos las generen y ganar", apostilló Planagumà, quien indicó que su equipo se ha caracterizado durante la temporada "por la fortaleza y la unión".

Planagumà afirmó que el equipo afronta "sin pensamientos negativos" el partido y recordó que el Hércules ha creado esta temporada "su propio destino".

El técnico espera un "ambientazo" y un rival difícil "con jugadores expertos que intentarán competir al máximo", si bien advirtió que el Hércules que "también intentará lo mismo".

El catalán, que animó al filial en su eliminatoria definitiva ascenso a Tercera, valoró el "paso adelante" que ha dado el Hércules a "nivel social y de club" por encima de los resultados de la temporada.

"Ahora se cumple un año desde que llegué y el club está más vivo que nunca. Que sepa la ciudad que tiene futbolistas que van a pelear por llevar al club donde se merece", indicó el entrenador, quien agradeció su apoyo a los 500 aficionados que se desplazarán a Las Gaunas.

"También estoy convencido de que toda la energía positiva que se genere en Alicante también nos llegará", concluyó el preparador del Hércules.