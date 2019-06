El exjugador Gerardo García León dirigirá al EDF Logroño la próxima campaña

Logroño, 12 jun (EFE).- El exjugador de Villarreal, Valencia y Real Sociedad, entre otros, Gerardo García León, será el entrenador la próxima temporada del EDF Logroño de la Liga Iberdrola de fútbol.

El club de Logroño ha presentado hoy a su nuevo entrenador, que debutará en el fútbol femenino y que asumirá este puesto después de que el técnico que acabó la pasada temporada en este banquillo, "Chechu" Martínez, no pudiera renovar con el EDF por motivos laborales.

Gerardo García León (Logroño.1975) fue jugador profesional durante dos décadas, desde 1992, cuando debutó con el Castilla en Segunda División, hasta 2013 cuando jugó en Segunda B con la Sociedad Deportiva Logroñés (aunque años después volvió a jugar una campaña en la tercera riojana).

Entre medio pasó por una decena de clubes en Primera (Villarreal, Valencia, Osasuna, Málaga y Real Sociedad), Segunda (Castilla, Leganés, Lleida, Badajoz, Villarreal, Real Sociedad y Córdoba) y su última experiencia en Segunda B y Tercera.

En su palmarés hay una Copa Intertoto, ganada con el Málaga en 2002 y también jugó la Champions League con el Valencia, con el que jugó la final de 2000.

Tras su retirada como jugador fundó una escuela de fútbol en Logroño, ha colaborado con varios clubes y en 2016 ascendió a un equipo juvenil riojano, el Comillas, a la División de Honor.

El presidente del EDF, Iván Antoñanzas, ha explicado que cuando pretendían renovar al anterior técnico, Chechu Martínez, él les planteó contar con García León en su cuerpo técnico; una vez que no lograron la continuidad de Martínez le ofrecieron el cargo y aceptó, ha relatado.

El presidente ha asegurado que tenían sobre la mesa la posibilidad de fichar a entrenadores experimentados en el fútbol femenino de máxima categoría "pero queríamos continuar con el mismo modelo, el de gente que sea de la casa o que esté cerca de nosotros".

Además ha considerado que pese a su inexperiencia en el fútbol femenino "puede aportar la experiencia de un jugador profesional, de los que no hay demasiados en esta categoría".

El nuevo entrenador también ha admitido el papel determinante que tuvo el anterior técnico en su llegada al EDF y ha recordado que sus dos predecesores en este club "también llegaron sin experiencia" y "uno aguantó en el banquillo muchos años y lo ascendió a la máxima categoría (Héctor Blanco) y el otro (Chechu Martínez) logró la permanencia en ella" .

Ha admitido, no obstante, que "hace un tiempo no me hubiera planteado entrenar en el fútbol femenino, pero cuando me lo plantearon me pareció un proyecto ilusionante" y "además alrededor va a haber gente muy preparada".

García León ha abogado por hacer que su equipo "juegue con atrevimiento y vaya por el rival" y ha recordado que en buena parte de su carrera como jugador "prácticamente hacía de entrenador dentro del campo" porque "siempre ha sido algo que me ha gustado".

Los dirigentes del club han subrayado que hoy era el momento de presentar al entrenador, por lo que han eludido dar la identidad de las nueve jugadoras que ya han renovado de la plantilla del año pasado, a las que se une la única con contrato en vigor, la zambiana Brabra Banda; además hay otras dos con las que esperan cerrar el acuerdo en días y una más "pendiente".

Así, es faltarían por realizar ocho fichajes para la primera plantilla, porque el club quiere iniciar la campaña con 20 licencias de la primera plantilla, a las que se unirían dos o tres del segundo equipo.

Si se mantiene el inicio de temporada para el 25 de agosto empezarán los entrenamientos el 18 de julio, aunque el EDF, como otros clubes, han solicitado a la Federación Española que la competición se retrase al 8 de septiembre, lo que modificaría también el comienzo de la preparación.