Baena: el PSOE no ha tenido ni la decencia de llamarnos a una segunda reunión

Logroño, 12 un (EFE).- El portavoz autonómico de Ciudadanos, Pablo Baena, ha alertado de la inestabilidad que tendrá, a su juicio, un pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Concha Andreu como presidenta autonómica, y ha acusado a los socialistas de "no tener ni la decencia" de llamarles a una segunda reunión.

Baena ha hecho estas declaraciones este miércoles en una conferencia de prensa en la que ha dado por hecho el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, aunque ha pedido a los socialistas que rectifiquen "para dar más estabilidad a la legislatura".

Ha asegurado que en la reunión que mantuvo su partido con dirigentes socialistas se abordaron diferentes puntos "y no hubo líneas rojas" salvo lo relativo a los impuestos, que Ciudadanos quiere bajar "mientras que el PSOE tiene la voluntad de subirlos y en recuperar algunos que no se pagan", ha afirmado.

"Lo que va a haber en La Rioja es un cambio a peor, porque se va a desperdiciar una oportunidad por coaligarse con Podemos, Izquierda Unida y las confluencias", ha incidido el portavoz de Ciudadanos.

Ciudadanos, ha asegurado, "fue transparente" y planteó al PSOE "una serie de puntos programáticos" pero "no se negoció nada y se quedó en hablar en un segundo encuentro que no se ha producido, no han tenido la decencia de llamarnos", ha acusado Baena.

Ha insistido en que el principal escollo entre Ciudadanos y el PSOE son los impuestos "porque lejos de querer bajarlos, como planteamos, ellos quieren subirlos, nos quieren dar un sablazo".

El portavoz de Ciudadanos, y diputado autonómico de la formación, ha defendido la "coherencia" de su partido "porque decimos lo mismo en toda España" y si en La Rioja no negociaron con el PP "es porque no había ninguna opción" de alcanzar el Gobierno regional con ellos.

"Por el bien de los riojanos nos abrimos a hablar con el PSOE", ha afirmado y ha vuelto a acusar a los socialistas de "preferir 4 años de convivencia con la inestabilidad" porque "entren o no en el Gobierno, Unidas Podemos va a condicionar las políticas y va a hacer que los socialistas promuevan cosas que no queremos para los riojanos".

Respecto al Ayuntamiento de Logroño, donde la suma del Partido Riojano (PR+) a Unidas Podemos y PSOe decantará el Gobierno municipal, también ha lamentado que los regionalistas "vayan a coaligarse con quienes quieren subir impuestos".

Ha precisado que en este caso y en otras municipios quieren mantener contactos con el PP "por lo que pueda pasar" para "avanzar en base a programas" y "si donde el PR+ quiere coaligarse con Podemos, Izquierda Unida y Equo, lo tendrán que explicar".

Baena ha incidido en que no considera un "fracaso" para Ciudadanos el no haber llegado a un acuerdo con el PSOE, porque no sienten que sean responsables "del cambio a peor que se va a producir" y "por eso les pedimos que rectifiquen".

"Nosotros haremos una fuerte oposición, defendiendo nuestro proyecto y controlando al Gobierno regional para que no se vaya de madre", ha concluido el dirigente de Ciudadanos.