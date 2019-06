El feminismo y Pío Baroja, en el inicio de la EBAU en La Rioja

Logroño, 05 jun (EFE).- Un texto sobre el feminismo y un fragmento de ?El árbol de la ciencia? de Pío Baroja han sido dos de las opciones del examen de Lengua Castellana y Literatura II con el que ha arrancado este miércoles la EBAU en La Rioja ?con total normalidad?.

Así lo ha afirmado el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, en un encuentro informativo en la Universidad de La Rioja (UR), en el que también ha participado el vicerrector de Estudiantes de esta universidad, Rubén Fernández.

El director general de educación ha concretado que los estudiantes riojanos han tenido que escoger en este primer examen entre comentar un texto sobre el feminismo u otro sobre ?la charlatanería en política? y entre desarrollar la teoría del teatro de Miguel Mihura o la de Valle Inclán.

Además, ha concretado, esta prueba ha incluido cuestiones sobre un fragmento de ?El árbol de la ciencia? de Pío Baroja, ?que es recurrido?, y de ?Crónica de una muerte anunciada?, de Gabriel García Márquez, según la opción a elegir.

Ha indicado que, de los 1.235 estudiantes riojanos que estaban llamados a iniciar este miércoles las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), se han presentado todos a este primer examen salvo dos en la sede de Logroño que es la UR.

?Desde la Consejería de Educación siempre hemos abanderado y creído conveniente que, al ser una prueba que da acceso a todas las universidades de España, haya una prueba única para todo el Estado?, ha subrayado este consejero, quien ha añadido que la convocatoria ordinaria de la EBAU concluye el próximo día 7 de junio.

La preparación de esta evaluación se realiza por parte de una Comisión Organizadora de la EBAU, constituida por la Consejería de Educación y la UR, en la que se diseñan cuáles van a ser los criterios generales de la prueba y desde la que se dan pautas a los centros sobre cómo preparar a los alumnos, ha destacado.

Ha especificado que también ?hay reuniones periódicas de esta comisión para analizar las modificaciones que pueda haber para evaluar las adaptaciones que haya que hacer a los alumnos que tienen unas necesidades educativas especiales, ya sean de tiempos, lugares o condiciones especiales que requieren?.

El vicerrector de Estudiantes de la UR ha detallado que esta universidad abrirá el período ordinario de admisión para nuevos estudiantes entre el próximo día 18 y el 2 de julio, las listas provisionales de admitidos se publicarán el 9 de julio y las definitivas el 11, mientras que la matrícula se deberá formalizar del 12 al 18 del mismo mes.

El período extraordinario de admisión para los estudios de Grado se desarrollará entre los próximos 15 y 30 de julio, el 22 de agosto se publicarán las listas provisionales de admitidos y el 27 las definitivas, y la matrícula podrá formalizarse del 28 de agosto al 3 de septiembre, ha apuntado.

Ha precisado que, de forma tradicional, los Grados con mayor nota de corte, esto es, la nota del último alumno que ha entrado en un Grado en la convocatoria ordinaria, son Enfermería y Matemáticas, que son las que tienen ?mayor nivel de deseo por parte de los estudiantes con mejores notas?.

?El control de los nervios depende del control de la materia, si la has estudiado y has estado un año entero trabajándote una asignatura de Bachillerato, no tiene por qué haber grandes sorpresas?, ha concluido.