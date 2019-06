Música, talleres infantiles y gaiteros en las fiestas de la calle San Juan

Logroño, 4 jun (EFE).- Las fiestas de la Calle San Juan comenzarán esta jueves 6 de junio y terminarán el día de San Juan, el 24 de ese mismo mes, con un amplio programa de fiestas, música en directo, talleres infantiles y una procesión de gaiteros.

Los representantes de la Asociación San Juan, Pedro Cárcamo, María Jesús Hervías y Alberto Rodríguez, junto con la directora de Marketing de las Bodegas Proelio y Nivarius, han presentado este martes en una rueda informativa las actividades que se han organizado para la celebración de las fiestas de la Calle San Juan de Logroño.

Cárcamo ha explicado que la programación no es solo para las fiestas de la calle San Juan sino que se van a realizar durante todo el mes de junio, concretamente desde el día 6 hasta el 24; y además, ha afirmado que la calle San Juan ?cuenta con una buena salud y ha mantenido su esencia de calidad durante todos estos años?.

Hervías ha detallado que las actividades comenzarán el día 6 de junio con las actuaciones ?a pie de calle? del Dj Guatrecon y el Dj Faul Mc Carteney desde las 20:30 hasta las 22:30 horas con las que ?los ciudadanos podrán disfrutar de su música?.

La representante de la asociación San Juan ha informado que la siguiente actividad del programa se realizará el día 13 de junio, ?después de las fiestas de San Bernabé?, en la que actuarán los Djs Jafi Marfel y Javi Vega ?con música de diferentes géneros?, ha apuntado.

Por otro parte, Hervías ha asegurado que el ?plato fuerte? tendrá lugar el 20 de junio, día en el que Bernardo Sánchez, profesor de la Universidad de La Rioja y autor de varios libros, será el encargado del pregón y del cohete que darán el ?pistoletazo de salida? a estas fiestas de la calle San Juan a las 20 horas.

Tras el pregón, Hervías ha señalado que el grupo riojano ?Mar Cover?, que hace versiones de grandes temas del pop y del rock en español de los 80 y 90, será quien inaugure el cartel musical de una noche, en la que también ?se contará con la actuación de la banda Sirens Please?, ha añadido.

Para terminar el día, la representante de la asociación San Juan ha indicado que el saxofonista Luis Herrera Sax Live estará en diferentes puntos de la calle San Juan para.

Por su parte, Rodríguez ha explicado que la banda ?The Derty Gerties? ?alegrará las calles de la zona? el viernes 21 de junio y además, los días 22 y 23, la asociación ha organizado unos talleres infantiles del vino en los que los niños y niñas ?harán llaveros con los corchos de las botellas o pintarán barricas? desde las 13 hasta las 15 horas.

Además, Rodríguez ha informado que la tarde del sábado 22 arrancará con la actuación del grupo ?The Nowhere Plan?; a las 21:30 horas, ?será el turno del grupo ?Sirens Please? y el domingo, ?la banda riojana de jazz tradicional ?Dixiemulando? cerrará la programación de ese día?, ha señalado.

Por último, el representante de la asociación ha explicado que el 24 de junio se celebrará ?el acto final de unas fiestas consolidadas en la ciudad de Logroño?, la ?tradicional? procesión con gaiteros en honor a San Juan.

Por su parte, Palacios ha agradecido a la asociación de la Calle San Juan que les hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos ya que ?nos encanta la idea de formar parte de esto para apoyar la cultura y a esta calle tan emblemática?.