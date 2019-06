Nace "Mujeres Influyentes de La Rioja", entre ellas, Concepción Gamarra

Logroño, 1 jun (EFE).- Destacadas mujeres riojanas con trayectorias "brillantes y ejemplo de liderazgo", entre ellas la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria de Política Social del PP, Concepción Gamarra; componen "Mujeres Influyentes de La Rioja", dentro del proyecto "Mujeres Influyentes de España".

El grupo está fundado y dirigido la directiva y comunicadora Beatriz Recio, directora de "WOMANTALENT", ha informado este sábado en una nota, tras celebrarse la primera reunión ayer, en Madrid.

También forman parte de este grupo la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, la presidenta de Bodegas Marqués de Cáceres, Cristina Forner; la consejera de Bodegas Muga, Ana Muga; o la eurodiputada por Cs Maite Pagazaurtundúa.

Están también la periodista y presentadora de España Directo, Ana Ibáñez; o la directora del Archivo Histórico Provincial de La Rioja Micaela Pérez.

Lo completan la arquitecta, interiorista e influencer Mónica Diago; la ex directora de la Estación Enológica, Montserrat Iñiguez; la investigadora vitivinícola Eva López Rituerto; la periodista Delia Rodríguez, ex redactora jefe Huffington Post, creadora de Verne y ex directora de Smoda; y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua.

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor a la mujer como líder y reivindicar la importancia de La Rioja como generadora y exportadora de talento y liderazgo.

Este es el noveno grupo autonómico que se crea dentro de la iniciativa y que se suma a los ya establecidos en Cantabria, Aragón, Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Canarias y Extremadura.

En ellos participan, entre otras, mujeres como la VP del Banco Santander, Isabel Tocino; la directora financiera de la OCDE, Ana José Varela; la diputada Begoña Nasarre; la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, Africa González; la ex presidenta del Congreso, Ana Pastor; o la científica Marisol Soengas.

El grupo nace con tres objetivos primordiales:

1. Establecer una red de contactos y apoyo entre mujeres líderes

2. Visibilizar a las mujeres como productoras y exportadoras de talento y liderazgo.

3. Desarrollar actividades y proyectos que narren y potencien el liderazgo que ya ostentan las mujeres y establecer una dinámica de encuentros y actividades.