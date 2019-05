Radiografía de los pactos autonómicos tras el 26 de mayo

Madrid, 31 may (EFE).- Cinco días después de las elecciones todavía seis comunidades mantienen la incógnita del signo de sus gobiernos para la próxima legislatura y en cuatro de ellas (Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia y Aragón) Cs tiene la llave de la gobernabilidad, en esta última también el PAR.

En estas cuatro comunidades, las negociaciones para futuros pactos comenzarán oficialmente la próxima semana si bien la posición que adopte Cs en la Comunidad de Madrid condicionará los apoyos en el resto de territorios. En definitiva, todos miran a Madrid.

Y en Canarias y Navarra todo está en el aire. Muy diferente es el escenario de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Baleares y La Rioja donde se dan por descontado presidentes socialistas, o de Cantabria, donde revalidará la presidencia el PRC.

ARAGÓN

Aunque los socialistas fueron la primera fuerza, la izquierda no tiene mayoría para gobernar. Aquí se abren tres posibilidades: la suma de PP, Cs, Vox y el PAR, que no parece muy probable por la presencia de Vox que no gusta a los regionalistas; la suma de socialistas y Cs, que sí da mayoría y la tercera opción sería la unión del bloque de izquierdas (PSOE, Podemos, Cha e IU), solo viable si se incorpora el PAR.

ASTURIAS

En esta comunidad, el pacto de socialistas y Podemos no se pone en duda y da mayoría suficiente para revalidar la presidencia del Principado, esta vez a manos de Adrián Barbón.

BALEARES

También en Baleares se da por hecho un gobierno socialista con Francina Armengol al frente, ya que todo apunta a que el PSOE reeditará el denominado 'Pacto del Progreso' con Mès Mallorca.

CANARIAS

En las islas, que el 26 de mayo estrenó sistema electoral, el PSOE es la primera fuerza y no descarta pactar con todos los partidos que quieran cambio político, lo que excluye a Coalición Canaria, que lleva 26 años en el Gobierno.

Mañana Coalición Canaria celebra Consejo Político Nacional y se prevé que se pronuncie sobre pactos.

CANTABRIA

Por primera vez, el PRC de Cantabria ha sido la fuerza más votada y la suma con el PSOE, que se prevé, da al actual presidente Miguel Ángel Revilla la mayoría necesaria para revalidar el cargo.

CASTILLA-LA MANCHA

El 26 de mayo, el PSOE recuperó en esta comunidad la mayoría absoluta que permite al actual presidente, Emiliano García Page, revalidar el puesto sin acudir a pactos. Ciudadanos entró por primera vez en este Parlamento y Podemos se quedó sin escaño.

CASTILLA Y LEÓN

Feudo del PP durante 32 años, los socialistas se situaron el 26 de mayo como primera fuerza aunque necesitan de Cs para gobernar. Las negociaciones de Ciudadanos para pactar con PSOE o PP están en sus inicios, sin comenzar formalmente, aunque lo que tiene claro el partido naranja es que quiere entrar en el Gobierno.

COMUNIDAD DE MADRID

Aquí, el PP lucha por mantener la comunidad con un pacto entre Cs y Vox. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox acordó ayer negociar con todas las formaciones que dejen fuera a los partidos de izquierda pero también exige entrar en el Gobierno mientras que Cs sigue en su negativa a sentarse con la formación de extrema derecha.

Por contra el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha ofertado un pacto con PSOE y Cs para dejar fuera de la Comunidad a los populares. Por tanto, todo pendiente de negociación

EXTREMADURA

El socialista Guillermo Fernández Vara tampoco precisa de pactos ya que consiguió mayoría absoluta y recuperó la comunidad para el PSOE, algo que no ocurría desde hace doce años.

LA RIOJA

La victoria del PSOE y la oferta de Podemos que ya ha ofrecido sus dos escaños dan la presidencia, con toda probabilidad, a Concepción Andreu, tras 24 años de gobiernos populares.

MURCIA

Aunque el PSOE ha ganado las elecciones, el actual presidente, Fernando López Miras (PP) confía en revalidar el cargo pactando con Cs y Vox.

NAVARRA

En esta comunidad ya ha comenzado a perfilarse el calendario de negociaciones. El PSN-PSOE ha llamado a Geroa Bai, Podemos e I-E (Ezkerra) para iniciar la ronda de contactos. Aquí un acuerdo de la izquierda con la abstención de Bildu daría la victoria a María Chivite pese a que Navarra Suma (PP, Cs y UPN) fue la primera fuerza.