Gamarra asegura que los votantes de Ciudadanos no votaron "más Carmena"

Madrid. 30 may (EFE).- La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que "los votantes de Ciudadanos no votaron "más Carmena" y ha advertido que lo "más razonable y sensato" es que gobierne el PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, para no "quebrar la confianza del votante".

En una entrevista en la Cadena Ser, Gamarra ha señalado este jueves que pese a no ser el PP el partido más votado sí lo fue el bloque de centro derecha que supone "la alternativa a Más Madrid".

En referencia a la posibilidad de un acuerdo de las fuerzas de izquierda con Ciudadanos, ha reclamado que estas negociaciones no se conviertan en "un mercadeo o un zoco donde primen intereses particulares y se entre en las contradicciones"

Gamarra, que fue coordinadora de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales y forma parte del comité negociador para los pactos de gobierno, es uno de los nombres que suena ahora en el partido como posible portavoz en el Congreso, junto con otros, como la diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo.