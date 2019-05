Del Árbol se adentra en los "ladrones de la infancia" en su última novela

Logroño, 29 may (EFE).- La última novela del escritor catalán Víctor del Árbol titulada "Antes de los años terribles" se adentra en los denominados "ladrones de la infancia", a partir de la historia de un niño de 12 años que "planta cara a un monstruo -un guerrillero- sin apartar la cara ni cerrar los ojos".

Del Árbol (Barcelona 1968), quien este miércoles presenta esta novela en Logroño, en una entrevista con Efe, ha definido la historia de su protagonista, Isaías Yoweri, como "un descenso al infierno sin cerrar los ojos", del que "se puede salir siempre que uno conserve al niño que lleva dentro".

Narra cómo es posible que un niño de 12 años "plante cara a un monstruo", como Joseph Kony, de donde viene la frase "el descenso al infierno sin apartar la cara ni cerrar los ojos", ha afirmado.

Ha detallado que este obra surgió al leer un reportaje en la revista 'Time', que abordaba la historia de Joseph Kony, principal dirigente del grupo guerrillero paramilitar denominado Ejército de Resistencia del Señor.

Del Árbol ha explicado que el personaje de Joseph Kony le pareció "fantástico" a nivel literario por los misterios que suscitaba, como la explicación de cómo una sola persona ha sido capaz de asolar toda una región; haber secuestrado a tantos chiquillos y montado un ejército con ellos y más tarde, "desaparecer sin dejar huella".

Lo fácil, ha relatado, hubiera sido alegar que el motivo de todo ha sido la locura, pero "la sola locura de un hombre no explica ese fenómeno", por lo que "me puse a investigar y me metí en un mundo que me absorbió por completo, el de los niños soldado en Uganda".

En la novela también hay elementos reales y otros ficticios, entre ellos, la realidad del contexto; de la historia de Joseph Kony o del tema de la persecución de las personas albinas, "consideradas como personas malditas y al mismo tiempo dicen que tienen poderes curativos", ha indicado.

Ha añadido que, "evidentemente, hay una parte de ficción, que es necesaria para el artificio del relato y es toda la parte en la que el protagonista vuelve a Uganda y es adulto".

Sobre los culpables de estas situaciones, ha señalado que los primeros son los "monstruos", como Joseph Kony, aunque ha resaltado que los "verdaderos" culpables son los que permiten que este tipo de personajes, que "todavía existen", circulen por el mundo, que son "las personas de Occidente que prefieren la geopolítica y los intereses financieros por encima de las personas".

Del Árbol también ha comentado que las personas, de manera individual, tienen unas responsabilidades con estos temas, por lo que "no podemos mostrar indiferencia ante la repetición de este tipo de dramas, ni fingir que esa realidad no existe", además de que "debemos ser ciudadanos más responsables y más críticos".

A su vez, Del Árbol ha relatado que las causas que provocan que estos niños se conviertan en 'niños soldado' son que son más "manipulables" que los adultos; la matanza de sus padres por parte del jefe de la guerrilla y "automáticamente éste pasa a ser su familia"; la manipulación física y psicológica "a base de malos tratos" o la creación de adicciones a la cocaína o a la heroína para "hacerles pasar el mono y seguido darles él la droga".

El autor ha explicado que estas situaciones provocan que estos niños pierdan el sentido de lo que está bien y lo que está mal, lo que genera que "las consecuencias les llegan cuando son adultos y se dan cuenta que, además de haber sido una víctima, también han sido verdugos", ha señalado.