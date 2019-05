Abren el plazo de candidaturas a los premios Best Of Wine Bilbao-Rioja 2020

Logroño, 27 may (EFE).- El Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, ha convocado la apertura del plazo de recepción de candidaturas de los Premios Best Of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2020, que pueden presentarse desde hoy hasta el 12 de julio.

Los Premios Best Of distinguen las prácticas excelentes de servicios de enoturismo que prestan las bodegas de la D.O.Ca. Rioja y otras empresas del sector enoturístico de Álava, Bizkaia y La Rioja, agrupadas en la región Bilbao-Rioja de la Great Wine Capitals Global Network.

Un jurado profesional formado por especialistas del sector y de los medios de comunicación selecciona las mejores candidaturas y premia los proyectos sobresalientes que fomentan el turismo vitivinícola de forma original, efectiva e innovadora.

Las categorías a las que optan las empresas son: Alojamiento Restaurante Arquitectura, Parques y Jardines Arte y Cultura Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola Servicios de Turismo Vitivinícola Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola

Los proyectos más recientes reconocidos con los premios Best Of Bilbao-Rioja 2019 fueron: Tren del Vino (galardonado además con el Best Of Internacional), Bodegas Bohedal, la Ruta de Bodegas de Villabuena de Álava - Villabuena Wine Tour y MUWI La Rioja Music Fest, con una mención especial para Juanma Lavín, de Villa Lucía en Laguardia.

Los ganadores pasarán a una segunda fase internacional, donde se premiarán originalidad e innovación con los Best Of internacionales.