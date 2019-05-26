La Rioja

Titulares de la noche electoral

Madrid, 26 may (EFE).- Estos son los titulares de la noche electoral:

ELECCIONES EUROPEAS

- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 20 DE LOS 54 ESCAÑOS EN LIZA

- VOX ENTRA EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 3 DIPUTADOS

- EL LÍDER DE ERC ORIOL JUNQUERAS CONSIGUE UN ESCAÑO

- EL EXPRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT CONSIGUE SU ACTA

ELECCIONES MUNICIPALES

- MANUELA CARMENA PIERDE LA ALCALDÍA DE MADRID

- ERNEST MARAGALL, DE ERC, GANA A ADA COLAU EN BARCELONA

- ABEL CABALLERO BATE SU PROPIO RÉCORD CON 20 CONCEJALES EN VIGO

- KICHI ROZA LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CÁDIZ

ELECCIONES AUTONÓMICAS

- EL BLOQUE DE LA DERECHA GANA LA COMUNIDAD DE MADRID

- EL PSOE PODRÁ GOBERNAR EN LA RIOJA TRAS 24 DE PODER DEL PP

- EL PRC DE MIGUEL ANGEL REVILLA GANA EN CANTABRIA

- MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE EN CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA

- EL PSOE PODRÍA PERDER EL GOBIERNO DE ARAGÓN