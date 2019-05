"La Culpa", una obra que busca "remover la conciencia del espectador"

Logroño, 25 may (EFE).- La obra de teatro "La Culpa", del dramaturgo estadounidense David Mamet, llega este sábado al Teatro Bretón de Logroño para "remover la conciencia del espectador" con temas como el abuso de poder y los juicios mediáticos.

Así lo ha afirmado a Efe el director de la versión española de esta producción, Juan Carlos Rubio, quien ha explicado que esta obra se centra en la convulsión que sufre la vida de un psiquiatra, interpretado por Pepón Nieto, cuando se niega a declarar a favor de un paciente responsable de cometer una masacre.

"Mamet no toca un solo tema, aquí hay desde la relación de pareja de este psiquiatra con su mujer hasta la influencia que tienen en el juicio público los medios de comunicación y cómo, a veces, no somos capaces de cumplir los juramentos que hacemos en la vida", ha remarcado.

En este caso, ha proseguido, "el psiquiatra no quiere declarar en el juicio y se ampara en ese juramento hipocrático que hizo", por lo que en la obra se trata también "esa implicación" que tienen o no las personas en lo que hacen y si deben o no romper su profesionalidad "a favor de circunstancias determinadas de la vida".

Este será el tercer montaje de Mamet que Rubio dirige en España, tras "Razas" y "Muñecas de porcelana", obras que tienen en común que, con ellas, el dramaturgo "mete el dedo en la llaga" y pone sobre las tablas temas que "están en la mente y en la vida cotidiana de cualquier espectador".

"Mamet es un maestro en poner el dedo en esa llaga y lanzarnos una serie de preguntas, porque lo bueno es que él no toma postura, las lanza para que el espectador pueda ver el escenario como ese espejo en el que nos miramos", ha subrayado.

Ha destacado la "absolutamente brillante" carrera de Mamet, quien "lleva 40 años escribiendo magníficas piezas y nunca se ha bajado del escenario en España porque es un gran dramaturgo y aquí se han apreciado mucho los temas que él hace, sus diálogos brillantes y el tipo de personajes que él crea".

Este dramaturgo estadounidense "no es, en absoluto, moralista, lo que hace es poner encima unas circunstancias y esos personajes toman un camino en función de sus necesidades y prioridades, y eso lo convierte en un texto muy atractivo tanto para el público como para los actores y los programadores de obras de teatro", ha precisado.

El común denominador de los trabajos de Mamet, ha asegurado, es que "siempre hay una cosa perturbadora" en ellos y "consigue que no que te posiciones, sino que te replantees muchos puntos de vista".

Respecto al tema de los juicios mediáticos que se aborda en "La Culpa", ha señalado que hay "ejemplos muy claros" de esto en España "con juicios muy recientes en los que, en realidad, todo el mundo ha tomado posición incluso antes de que los jueces emitieran un veredicto, y eso la convierte en una función muy actual e interesante".

El espacio en el que se desenvuelven los protagonistas de "La Culpa" es "otro personaje más" de la obra, ya que "todos los elementos manejados para crear esta producción son muy expresivos" y Curt Allen Wilmer, encargado del mismo, "es un mago a la hora de crear atmósferas".

Wilmer, ganador del galardón a Mejor diseño de espacio escénico en los últimos Premios Max, ha creado "este espacio protagonista absoluto de la historia que es una celda gigantesca en la que están encerrados los personajes y, a la vez, están aislados de una enorme librería, y toman una dimensión y un valor extraordinario", ha destacado.

Rubio ha especificado que entre sus próximos proyectos se encuentra, de nuevo, estrenar en España el próximo noviembre otra obra de Mamet, que es su último texto, titulado "Trigo sucio" y que en su versión original está protagonizado por el actor John Málkovich en un papel que en la adaptación española interpretará Nancho Novo.

Eva Isanta, Norma Ruíz y Fernando Ramallo completarán el elenco español de esta "comedia muy divertida y muy ácida" en la que este dramaturgo "vuelve a colocar la atención en un tema muy candente como ha sido el asunto del #MeToo y de Harvey Weinstein y todo el acoso dentro del mundo del espectáculo", ha concluido.