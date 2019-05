Unidas Podemos plantea crear un "complemento de equidad" en La Rioja

Logroño, 24 may (EFE).- Unidas Podemos se plantea crear un "complemento de equidad" para las personas que estén por debajo del umbral de la pobreza, con un importe medio de unos 300 euros, lo que, según sus estimaciones, supondría un desembolso de unos 13 millones de euros para el Gobierno regional.

Así lo ha explicado este viernes la candidata a la presidencia del Ejecutivo riojano, Raquel Romero, en la conferencia de prensa con la que Unidas Podemos ha cerrado sus comparecencias informativas en campaña electoral.

Romero ha explicado que, según diferentes fuentes, en La Rioja unas 45.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza "que se establece en unos ingresos de 512 euros al mes, en función del salario medio de la comunidad".

"Dado que el salario medio riojano es de los más bajos de España, está claro que los pobres de esta comunidad son más pobres", ha afirmado y ha incidido en que un objetivo de Unidas Podemos es "que no haya personas pobres" y "lo podemos conseguir".

Para ello crearían un "complemento de equidad" que, ha aclarado, no es similar a la renta de ciudadanía "que en La Rioja no se ha implantado bien y no vale".

Ha recordado que un gobierno autonómico no tiene competencias para pagar pensiones o salarios "pero los puede suplementar" y lo que proponen es dar ese complemento "a jubilaciones y sueldos que no llegan ni a esos 512 euros".

Para ello, según sus cálculos (basados en esas 45.000 personas) sería necesario invertir unos 1 millones de euros, que no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto del Gobierno regional.

Respecto a cómo ha alcanzado su formación el final de campaña ha afirmado que "hace unos meses no las teníamos todas con nosotros de cómo iban a salir las cosas" al unirse tres formaciones, Podemos, Equo e Izquierda Unida.

"Pero se ha demostrado que juntos somos mejores, los puntos fuertes de cada uno han hecho que la suma sea mejor", ha dicho y "nos quedan cuatro años de trabajo conjunto" para cumplir su objetivo que es "transformar la sociedad, no solo apuntar algunas cosas o cerrar agujeros, sino hacer de La Rioja un lugar donde merezca la pena vivir".

Además, ha pronosticado que muchos ayuntamientos y el Parlamento regional "van a ser plurales" en la próxima legislatura "y la generosidad que hemos demostrado nos va a ayudar a trabajar por los ciudadanos en las instituciones".

Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Logroño, José Manuel Zúñiga, se ha mostrado convencido en que él será "el primer alcalde ecologista de una gran ciudad en España".

Ha asegurado que la primera medida que propondrá será declarar la "emergencia climática" en Logroño, una ciudad en la que "todos los partidos hablan de sostenibilidad" aunque "quien realmente promueve medidas por el medio ambiente es Unidas Podemos, nosotros somos el original y el resto copias".

Por otra parte, el candidato número 3 al ayuntamiento de Logroño, Miguel Ángel Galán, ha agradecido a las voluntarias y voluntarios el trabajo realizado durante toda la campaña y a los medios que han estado cubriendo los actos.