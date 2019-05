Malestar entre CCOO y UGT por decisiones del Gobierno en vísperas del 26M

Logroño, 24 may (EFE).- CCOO y UGT han expresado su malestar por la convocatoria este viernes de la Mesa General de Negociación y Mesa Sectorial de Educación en víspera de las elecciones del próximo domingo, 26 de mayo, según han indicado en sendos comunicados.

CCOO ha presentado este viernes una denuncia al Gobierno de La Rioja ante la Junta Electoral de Zona por "electoralismo en plena campaña electoral", al convocar ambas mesas para "fijar subidas salariales para el conjunto de los empleados públicos".

Por su parte, según datos facilitados a Efe por la Junta Electoral, este órgano ha dado dos días a las partes para que presenten sus alegaciones, ya que, según ha precisado, la denuncia se ha recibido a las 10:21 horas y la Mesa Sectorial de Educación estaba convocada a las 10:30 horas y la de Negociación, a las 11:30.

UGT, por su parte, no ha presentado denuncia y ha indicado que "no se presta al juego electoral del Gobierno de La Rioja a dos días de las elecciones" y ha informado de que ha decidido no acudir a la Mesa General por considerar que "no se dan las condiciones para poder llevar a cabo los temas incluidos en el orden del día".

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, en la rueda informativa posterior al Consejo de Gobierno, ha negado que ambas mesas estuvieran previstas con fines electorales ni medidas electoralistas, ya que la negociación se ha desarrollado en los últimos meses con los sindicatos.