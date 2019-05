Revuelta recalca que el PR+ solo firmará acuerdos "basados en compromisos"

Logroño, 23 may (EFE).- El candidato del Partido Riojano (PR+) a la Presidencia de La Rioja, Julio Revuelta, ha recalcado este jueves que los regionalistas serán "decisivos" para formar el Gobierno regional y muchos ayuntamientos, pero solo firmarán acuerdos "basados en compromisos" que se vayan a "cumplir".

Acompañado por el candidato del PR+ a la Alcaldía de Logroño, Rubén Antoñanzas, han ofrecido una rueda informativa para hacer balance de su campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo, 26 de mayo.

Revuelta ha asegurado que este partido "espera los mejores resultados" de su historia, por lo que los regionalistas están "convencidos" de que serán necesarios para gobernar, lo que "será bueno para La Rioja" y contribuirá a "mejorar la vida de los riojanos y transformar la sociedad".

Por ello, ha subrayado que no apoyarán a otros partidos "con una firma para salir del paso y ser investidos", solo apoyará a los que asuman compromisos que se cumplan y huirá de "los radicalismos y los extremismos", como los de aquellos que plantean la desaparición de La Rioja.

"Solo si el PR+ tiene fuerza en el Parlamento regional podremos obligar a los partidos a invertir en La Rioja y a pensar en el futuro de los riojanos", ha insistido.

Ha explicado que la campaña de los regionalistas ha sido "muy cercana" con los ciudadanos, porque su partido apuesta por "mirar de cerca" -como su lema electoral- y tiene ganas de trabajar para solucionar los problemas de los riojanos y mejorar su vida.

Sin embargo, los otros cinco partidos nacionales que concurren a las elecciones autonómicas "se preocupan poco por La Rioja, por no decir nada, ya han dejado de pedir cosas en Madrid para que no les digan que no" y para "no molestar a sus jefes", pero "ya molestará el PR+".

Entre sus propuestas, ha recordado que reclamará una financiación autonómica acorde al coste de los servicios y el pago de los 18 millones de euros anuales en cumplimiento del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, por el "efecto frontera" ante la fiscalidad de los territorios forales.

En infraestructuras, ha lamentado que el PSOE y el PP se "han pasado la pelota" con el proyecto de la Ronda Sur y sobre la autopista AP-68 han llegado a un acuerdo para no protestar hasta que acabe la concesión.

Por ello, Revuelta ha dicho que el PR+ demandará la mejora de las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, y también que el Estado pague la cantidad acordada para dependencia.

Por su parte, Antoñanzas ha detallado que su campaña se ha centrado en su presencia "en la calle" y en su preocupación por los barrios de la ciudad, para lo que ha editando 14 folletos de diferentes zonas de Logroño y otros dos genéricos de toda la ciudad.

Además, ha dicho que los regionalistas han huido de los conflictos entre los partidos y se ha centrado en hacer propuestas muy concretas a los vecinos, mientras que otras formaciones políticas se han limitado a presentar planes "sin concretar cómo" los van a desarrollar.

Sobre el soterramiento del ferrocarril, ha apostado por renegociar el crédito y pagar con la venta de los terrenos, mejorar la movilidad con mejores conexiones desde los barrios y llenar de actividad las calles de la ciudad con nuevas propuestas comerciales.

El candidato a la Alcaldía de la capital riojana ha concluido que el "PR+ defenderá los intereses de la tierra y obligará a los otros partidos a no ser tan sumisos" hacia sus direcciones estatales.