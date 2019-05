My Expansive Awareness y Dr.Maha's Miravcle Tonic se suman al Muwi

Logroño, 23 may (EFE).- My Expansive Awareness y Dr.Maha's Miravcle Tonic son las últimas incorporaciones al cartel de la cuarta edición del Muwi La Rioja Music Fest, que se celebrará el del 29 de agosto al uno de septiembre.

Los promotores del festival, José Luis Pancorbo y Rafael Bezares, junto al director de las Bodegas Franco Españolas, Borja Eguizábal, han presentado este jueves, en una rueda informativa, algunos datos del festival.

Bezares ha informado que el cartel de los grupos musicales ya está cerrado y, entre ellos, ha destacado a Iván Ferreiro, Viva Suecia y Ángel Stanich, aunque ha resaltado que la segunda fila de grupos musicales que hay en el festival "engrandecen todavía más el cartel", como el grupo Delafé, los sonidos urbanos de Delapote y Miqui Puig & Associazione Ciclistica Popolare.

Ha comunicado que el resto de grupos que actuarán en el festival, además de My Expansive Awareness y Dr.Maha's Miravcle Tonic, son Hidrogenesse, Rusos Blancos, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Fizzy Soup, The Levitants, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers, Bamboo Beboop, Anita y los Peleles y Amadeus MUWI Band.

Por su parte, Pancorbo ha relatado que Bodegas Franco Españolas se transforma durante el festival y se recoge en diferentes escenarios, tanto al aire libre como en el interior de la bodega, "en donde se manifiesta todo lo que Muwi representa: música, vino y gastronomía".

Además, ha resaltado que están orgullosos de tener un festival de verano, "absolutamente pegado a los principales hitos de nuestra región: el vino y la gastronomía".

A su vez, Eguizábal ha indicado que ese festival es fruto del sector de enoturismo de la bodega, ya que "han hecho un trabajo muy importante y han logrado que Franco Españolas sea uno de los centros culturales de la ciudad de Logroño".

Además, ha afirmado que el Muwi La Rioja Music Fest sirve para "brindar un agradecimiento a los logroñeses que nos han apoyado y para que la gente de fuera nos conozca".

Eguizábal ha recordado que, en la primera edición del festival, se encontraron "muchos puntos de mejora" y eso ha hecho que, en esta cuarta edición, el certamen esté consolidado dentro de La Rioja y en el panorama musical en España.

Por último, Pancorbo ha explicado que la hoja de ruta del festival ya está marcada, puesto que el jueves y el viernes por la tarde y noche los conciertos serán en Bodegas Franco Españolas; el sábado al mediodía se trasladará al centro de Logroño y el domingo habrá un vermú, donde se da cabida a las familias en un formato más abierto.

Ha avisado que todavía "quedan muchos sorpresas por desvelar, entre ellas los Djs que actuarán en los conciertos".