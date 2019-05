El nuevo espectáculo "The Hole Zero" mezcla circo, cabaret, música y humor

(Esta información actualiza la noticia transmitida con la clave LG3022)

Logroño, 22 may (EFE).- El nuevo espectáculo de la saga "The Hole", titulado "The Hole Zero" es un show que mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores montajes.

El director del teatro Bretón de Logroño, Jorge Quirante, junto con el coordinador del espectáculo, Carlos Alexandre y una de las actrices principales, Lorena Calera, ha presentado este miércoles en una rueda informativa este show, que se representará en la capital riojana del 5 al 9 de junio.

Calero ha explicado que este espectáculo se inspira en las fiestas disco de Studio 54 de Nueva York y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.

La actriz ha comentado que "The Hole Zero" es una "fiesta en la que todos participan" y cuenta con un nivel "insuperable" en sus números y en la calidad de los artistas, quienes proceden de diferentes zonas de España y de otras partes del mundo, como Cuba o Canadá, por lo que se genera "una mezcla muy mágica", ha indicado.

Además, esta intérprete ha afirmado que la música se convierte también en un elemento indispensable dentro de "The Hole Zero", en el que hay diferentes puntos de "canalleo", un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada.

Por su parte, Alexandre ha explicado que a este espectáculo, a diferencia de los dos primeros, se le ha dado un ambiente en la Nochevieja de 1979 a 1980 en Nueva York, por lo que es diferente y cada función es una fiesta, "concretamente, Nochevieja".

El coordinador del montaje ha contado que han hecho una "precuela" de los espectáculos anteriores, que llevan desde hace ocho años cosechando mucho éxito, con dos millones de espectadores.

Además, ha resaltado que este nuevo espectáculo lo han visto ya más de 300.000 personas en toda España, porque ha pasado por casi todas las ciudades y "siempre ha tenido mucho éxito?.

"Es un show en el que entras, te sumerges, te relajas y dejas los problemas en la puerta; el mensaje que envía al espectador es de vida y 'carpe diem'", ha añadido.

"Incluso te hacen pensar y te cambia tu forma de ver la vida tal y como la conoces", ha afirmado Calero.

Por último, Quirante ha indicado que habrá un total de siete actuaciones y ha subrayado que cuentan con el respaldo del público, "por lo que se espera un llenazo impresionante".