"The Hole Zero" representará 9 funciones en Logroño durante San Bernabé

Logroño, 22 may (EFE).- El nuevo espectáculo "The Hole Zero" representará nueve funciones en el teatro Bretón de Logroño del 5 al 9 de junio, durante las próximas fiestas de San Bernabé.

Según ha informado este miércoles en una nota la productora LetsGo, el montaje se centrará en el origen de la saga "The Hole".

La compañía ha explicado que el montaje mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos, de modo que "deja a un lado el cabaret europeo y la revista española" para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y la Nochevieja.

También ha detallado que su espectáculo es una "fiesta en la que todos participan", con un "nivel insuperable" en sus números y en la calidad de los artistas.

La música, han destacado, se convierte también en un "elemento indispensable" dentro del espectáculo, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada.

"The Hole Zero" explica al espectador cómo nació "The Hole", "cómo se abrió El Agujero", pero no requiere haber visto las anteriores dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo espectáculo.