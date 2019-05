Esther Borao recibe el premio "Iberus-CLH Emprende"

Zaragoza, 22 may (EFE).- Campus Iberus ha anunciado este miércoles el fallo de una la categoría "mejor difusión online" del premio "Iberus-CLH Emprende", en la que el proyecto ganador ha sido "The Ifs", liderado por Esther Borao de la Universidad de Zaragoza, excientífica del Hormiguero y referente de Mulleres Tech.

En esta aventura, acompañan a Borao Luis Martín, Borja Latorre y Fergus Reig. Su proyecto es un juguete que enseña a programar a los más pequeños antes de que sepan incluso leer, informa la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

"The Ifs" es una familia de robots con sensores, que son programables a través de simples piezas (if - then), utilizando un nuevo método de interacción, sin pantallas, denominado programación tangible.

El proyecto permite que los niños y niñas pueden aplicar toda su creatividad a la vez que desarrollan el pensamiento lógico, atributos necesarios para la nueva revolución industrial que acaba de empezar. Además, promueve la socialización con los padres o con otros niños, la expresión de emociones e ideas, e impulsa la proactividad de los participantes.

Borao y su equipo recibirán 1.000 euros en metálico por su capacidad de dar difusión al proyecto y de viralizarlo en las redes.

El certamen "Iberus-CLH Emprende" es fruto del convenio suscrito entre el Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro 'Campus Iberus' y la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (CLH) para impulsar el emprendimiento en el Valle del Ebro, a partir del conocimiento generado por las Universidades de Zaragoza, Lleida, La Rioja y Pública de Navarra.

Campus Iberus es el campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro, promovido en agregación estratégica por las universidades de Zaragoza, La Rioja, Pública de Navarra y Lleida.