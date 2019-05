Reinares apuesta por mejorar la forma de publicitar Cruz Roja

Logroño, 17 may (EFE).- Fernando Reinares, reelegido presidente de Cruz Roja en La Rioja, se plantea como reto mejorar la forma de publicitar la entidad, ya que "la gente ignora la cantidad de programas" que desarrolla, ha informado en una entrevista con Efe.

Reinares, quien ha sido reelegido presidente por quinta vez consecutiva, ha añadido que otro de sus retos para esta nueva etapa es lograr una mayor captación de fondos porque "esto tiene un límite y cada vez los recursos oficiales van a estar menguados".

El presidente autonómico de Cruz Roja se ha mostrado satisfecho de su gestión al frente de la entidad, en la que ha luchado por seguir estando cerca de las personas "en todos los aspectos".

Ha apostado por cumplir los proyectos de Cruz Roja, que "auxilian la vulnerabilidad y logran que la vida de los demás sea lo más llevadera posible "dentro de un orden".

Reinares ha indicado que le llena de satisfacción haber sido reelegido en el cargo porque "en Cruz Roja me siento querido, tanto en La Rioja como en Madrid".

Ha explicado que su labor como alto cargo de la entidad es "cumplir los objetivos que nos mandan desde Madrid y estar más cerca de las personas en todos los conceptos".

Reinares ha señalado que la cercanía que muestran desde su servicio de tele asistencia al que las personas llaman cada día o en algún caso llaman ellos, es la misma que la que tiene él hacia los voluntarios o los trabajadores de Cruz Roja, ya que "hago un seguimiento del proceso que siguen cuando realizan su labor".

Además, Reinares ha expresado que hay que tener una continuidad de lo que uno ha empezado y cuando uno ve que algo se tuerce, lo debes enderezar; "esa es la ilusión que tengo desde el primer día que me nombraron presidente autonómico".

Después de estar en el cargo durante más de una década, Reinares ha comprobado que Cruz Roja ha evolucionado con el paso de los años, ya que antes, su actividad se basaba en "el traslado de los enfermos en las ambulancias", mientras que ahora también se centra en el desarrollo de muchos programas "que ayudan a los pobres, a los extranjeros, a los jóvenes, a las mujeres".

Esa evolución también se ha visto reflejado en el número de socios, voluntarios y trabajadores, a los cuales Reinares ha dado "infinitamente" las gracias porque "son los que hacen que podamos desarrollar los programas de ayuda de Cruz Roja en La Rioja", siendo un total de 12.147 socios, 3.200 voluntarios y voluntarios y 155 profesionales.

A su vez, Reinares ha contado que guarda muchos recuerdos de estos años que lleva como presidente de Cruz Roja en tierras riojanas, entre ellos ha recordado cuando le concedieron la Medalla de Oro de La Rioja, "un reconocimiento de esa valía que tiene la institución que dirijo".

El presidente de Cruz Roja en La Rioja también ha mencionado cuando le otorgaron el Bastón de Plata de la ONCE o cuando le nombraron Riojano del Año, "mención que me dieron porque estaba dentro de Cruz Roja, no por mis méritos personales", ha puntualizado.