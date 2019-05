CambiaLo propone un plan de choque contra el exilio juvenil de Logroño

Logroño, 16 may (EFE).- CambioLo Municipalistas ha presentado este jueves un plan de choque contra el exilio juvenil de Logroño como propuesta para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, con medidas para la creación de empleo y acceso a la vivienda.

Este partido ha detallado en una nota que, de 2006 a 2016, Logroño ha perdido 10.000 jóvenes que se han visto obligados a marcharse "buscando un futuro mejor".

CambiaLo ha destacado que las principales preocupaciones de los jóvenes son la necesidad de empleo y el acceso a la vivienda.

Además, ha descrito este "exilio" como una "tragedia humana, económica y social" que pone de manifiesto el "grave problema de modelo económico y laboral que hay en Logroño".

También ha criticado que "el Partido Popular no hace absolutamente nada" por remediarlo y ha estimado que, si no se resuelven estos problemas, los jóvenes no podrán quedarse en la ciudad.

El programa de este partido propone un sistemas de becas en colaboración con la Universidad de La Rioja (UR).

CambiaLo ha recalcado que este plan incluye la "creación de empleo estable y lucha contra la precariedad", junto con el plan de empleo y modelo de ciudad ya presentado, en la búsqueda de nuevos "nichos de empleo juvenil"; así como medidas para facilitar el acceso a la vivienda dirigido a los jóvenes.

Asimismo, esta formación política cree que Logroño está perdiendo tanto su capacidad productiva como reproductiva, y que se está quedando sin futuro, por lo que ha concluido que "un Logroño sin jóvenes, es un Logroño sin futuro y es una situación que no se puede permitir".