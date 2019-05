Sánchez asegura que la gente está cansada ya de discusiones del PP, Cs y Vox

Logroño, 15 may (EFE).- El secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que "la gente está cansada ya de las discusiones de los otros", en alusión al PP, Cs y Vox, y lo que quiere es escuchar hablar de educación, sanidad, empleo, vivienda, industria, transición ecológica y solidaridad, que es lo hace el PSOE.

Sánchez, en un acto público en Logroño ante unas 1.500 personas, según la organización, ha añadido que votar el 26 de mayo es "votar avance", como se demostró, ha recalcado, el pasado 26 de abril.

Ha añadido que "los otros están a lo que están"; son "los tres del tercero derecha; son como los malos vecinos, siempre discutiendo, haciendo ruido y no creando soluciones y alternativas a este país".

"¡Ya está bien!", ha enfatizado Sánchez, quien ha agregado que "uno que viaja al centro; será al centro de la Tierra porque no para de cavar; el otro, que si supera a los azules y el otro, que si sube o baja, imagino que del caballo".

Pero la gente, ha proseguido, "está cansada de sus discusiones; de si los naranjas superan a los azules, de si los azules son más moderados que los verdes".

A ello ha añadido que "¡que no!, que a la gente lo que le interesa es la educación, la sanidad, la dependencia, el empleo, eso es lo que vamos a votar el 26 de mayo. ¡Basta ya! de discusiones".

Los socialistas tienen un proyecto político nacional y "los otros tienen un proyecto político de supervivencia; parece que están compitiendo en el programa de 'supervivientes'", ha resaltado.

También ha recordado al recientemente fallecido exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, del que había dos grandes fotografías en el escenario, momento en el que los asistentes se han puesto en pie, han aplaudido y ha dicho que "gracias a él, hoy no existe terrorismo de ETA" en España.

El líder de los socialistas ha agregado que el pasado 28 de abril "se votó avance y estoy convencido de que el 26 de mayo, ni una, ni dos, ni tres siglas de la derecha, van a poder frenar ese avance".

A la "primera derecha", en alusión al PP, Sánchez le ha pedido "limpieza, basta ya de corrupción"; a la segunda, a "estos de Cs, que siguen poniendo cordones sanitarios, justicia social; y a la ulturaderecha (en alusión a Vox), convivencia, convivencia y convivencia".

Sánchez ha recalcado a los candidatos socialistas riojanos que está convencido de que "va a haber gente conservadora, gente de derechas, que os va a votar" porque, "incluso, para la gente de derechas, no hay derecho a sufrir estas derechas".

"Y como además no aprenden, no entienden, no han escuchado el mensaje claro del pasado 28 de abril, propongo que, en lugar de una vez, se lo digamos dos veces. Vamos a avanzar, no vamos a retroceder", ha subrayado.

Ha relatado que, tras el triunfo del pasado 28 de abril, "la faena no se puede dejar a medias" y el PSOE "debe ganar en comunidades y ayuntamientos", por lo que ha pedido "no quedarse en casa y votar futuro".

También ha pedido "lo mismo" que para el 28 de abril, "no quedarse en casa y votar futuro", ha concluido Sánchez.

Sánchez ha llegado al frontón del Revellín tras un paseo desde las Escuelas Trevijano y, al finalizar el acto, ha sido abordado por centenares de personas con las que se ha fotografiado, firmado su libro "Manual de Resistencia" y estrechado la mano.

Antes de Sánchez ha intervenido la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno riojano, Concepción Andreu, quien ha pedido que "todo el mundo vaya a votar" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo para lograr "una Rioja socialista".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha recalcado que, "el 28 de abril, el pueblo español habló con claridad", pero "queda todavía algo que decir en los pueblos, municipios y comunidades, ese cambio tiene que volver a llegar, esa esperanza que se abrió tiene que concretarse el 26 de mayo con esos votos de concordia y justicia social".