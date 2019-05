Los pensionistas le dicen al PSOE que "ya no tiene excusas"

Logroño, 11 may (EFE).- Alrededor de un centenar de personas ha secundado este sábado la convocatoria de la Plataforma logroñesa por la defensa de las pensiones públicas, en la que han subrayado su mensaje de que el PSOE "ya no tiene excusas" para no cumplir sus promesas en esta materia.

Así lo ha explicado el portavoz de esta entidad, Pedro Ruiz, quien, en declaraciones a los periodistas ha incidido en que "entramos en un tiempo nuevo, muy probablemente con un Gobierno del PSOE del que esperamos muchas cosas".

Así, ha incidido en que "ya vale de promesas gratuitas que se hacen en campaña" ya que "ahora no tienen (el PSOE) disculpas porque nadie les puede bloquear sus propuestas en la mesa del Parlamento o del Senado".

Ha considerado, no obstante, que en la pasada campaña electoral "en general no se profundizó" sobre las pensiones y se hicieron "propuestas generalistas para quedar bien, brindis al aire".

"Se habló de implantar la mochila austriaca, el sistema sueco o un impuesto como en Francia, pero todo fueron globos sonda, no se concretó", ha asegurado el portavoz.

También ha aludido a la petición de organizaciones de pensionistas de que la jubilación mínima sea de 1.080 euros "y vemos que no está en la agenda política, lo más que hemos oído es que se acercará en dos o tres años al salario mínimo interprofesional".

Ha incidido en que ahora le corresponde al PSOE "la responsabilidad en pensiones" y "a veces ese partido tiene dos lenguas, ya somos mayores y con ellos las hemos vivido de todos los colores".

"Es esperamos que ahora no sea así, vamos a estar alerta porque nos jugamos mucho", ha incidido el portavoz, que ha recalcado que "los jóvenes no son conscientes de lo que les espera si los mayores perdemos esta batalla".

Así, ha asegurado, "si no se derogan las reformas de 2011 y 2013, que hicieron el PSOE y el PP, dentro de 30 años la primera paga de jubilación será un 40 por ciento inferior al salario".