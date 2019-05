Patáx: es divertido ver cómo los temas cambian de estilo en una misma canción

Logroño, 9 may (EFE).- El líder y fundador de la banda de música fusión Patáx, Jorge Pérez, ha explicado a Efe que es "muy divertido e inusual ver cómo los temas cambian estilísticamente dentro de la misma canción".

Logroño acoge este jueves, dentro del Ciclo de Jazz del Teatro Bretón, la actuación de Patáx, considerada como la banda española de música fusión más prometedora en Europea por transformar el jazz y fusionarlos en directo con otros géneros, como la salsa, el flamenco y el funk y el baile.

Patáx dio sus primeros pasos en 2011, cuando Pérez regresó de Estados Unidos y necesitaba a un grupo de músicos para materializar sus ideas musicales.

"Al principio éramos cinco músicos y ahora somos una compañía que, dependiendo del cliente, del evento y de lo que yo necesite musicalmente, usamos un número u otro de músicos, pueden ser 17 o siete", ha añadido.

En cuanto a su música, Pérez ha explicado que Patáx, que tiene más de 21 millones de visitas en su canal de Youtube, destaca por su variedad de géneros, ya que hay temas en los que mezcla funk, rock, flamenco, reggae y jazz.

El motivo, ha dicho, "no es ver cuántos estilos somos capaces de poner en una canción, sino que mi forma de arreglar y componer tiene que ver con utilizar los estilos musicales que mejor se adaptan a la cadencia de cada parte de la canción".

"Es una experiencia bastante amena ver como unos tíos tocan un tema como 'Bad', de Michael Jackson, pasando por un montón de colores y escenarios", ha señalado.

A pesar de usar muchos géneros musicales en sus temas, no hay uno que motive a Pérez más que otro a la hora de crear sus canciones, "es como si tienes cuatro hijos y no sabes a cuál quieres más".

Sobre el concierto que Patáx protagonizará este jueves en Logroño, ha contado que los riojanos verán "un buen sarao" de los temas que ha hecho a esta banda más conocida en internet, temas del tributo a Michael Jackson y música compuesta por él mismo.

Ha advertido que sus conciertos tienen siempre alguna "sorpresa" porque, al haber tantos elementos improvisados, "acaban produciéndose cosas que no han ocurrido nunca antes".

En referencia a los conciertos, ha recordado uno "muy especial", celebrado hace cuatro años durante la grabación del disco y DVD de "A Night to Remember", en el teatro Calderón de Madrid y a la que asistieron en directo 800 personas.

Ese día fue "especial" porque fue la constatación de que "Patáx había pasado a otro nivel", ha señalado, ya que llenaron el teatro, "lo que provocó que me vinieran a la mente recuerdos de cuándo años antes solo había doce personas viéndonos en un garito y cuatro de ellas eran de mi familia".

Por último, ha contado que acaban de llegar de unos conciertos en Cuba y China, aunque ha admitido que "en estos dos sitios no hemos hecho más que estrenarnos un poquito y me he quedado con muchas ganas de hacer estos dos países a lo grande".