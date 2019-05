El PSOE tacha de homófobo al PP por su "bloqueo" a la Ley Transgénero

Logroño, 8 may (EFE).- La diputada socialista en el Parlamento regional, Ana Santos, ha calificado hoy al PP riojano de "homófobo" y "tránsfobo" al "bloquear" la aprobación de la Ley Transgénero en la Cámara regional y "tirar a la papelera el trabajo de años".

Santos ha hecho estas declaraciones este miércoles en una conferencia de prensa en la que se ha referido a este proyecto de Ley, presentado por los grupos de la oposición, y al Proyecto de Ley del Menor, del Ejecutivo regional, que debían aprobarse mañana en Pleno, pero no será así "por el bloque del PP y porque Ciudadanos ha mirado para otro lado".

Ha explicado que una vez aprobados los dos textos en Comisión (estableciendo que se aprobarían por orden, primero la Ley Trans y luego la Ley del Menor), el PP decidió en la Mesa de la Cámara solicitar un informe al Consejo Consultivo "que no es preceptivo", ha dicho.

Además, el PP decidió que ese procedimiento no se hiciera "de urgencia", algo a lo que no se opuso Ciudadanos y que ha hecho que estos proyectos no puedan ser aprobados mañana.

"El PP tenía calculados los plazos para que la Ley Trans no viera la luz", ha acusado Santos, que cree que a los populares "les asusta la diferencia y tienen una visión simplista e interesada de la diversidad" y por eso "son capaces de no sacar adelante la Ley del Menor si con ello tampoco sale la otra".

Ha recordado que la Ley Transgénero es una proposición registrada en 2017 "tras consensuarla con los colectivos LGTBi de La Rioja" y desde entonces "ha habido una jugada del PP para que no se aprobara, y lo han conseguido".

Santos ha tildado el comportamiento del PP de "flibusterismo parlamentario" hecho desde la Cámara "alargando plazos, no convocando reuniones o bloqueando otras cosas con su inacción" además de "presentar una enmienda a la totalidad y 58 enmiendas parciales en las que nunca citaba la palabra trans".

"Solo pretendíamos que el poder legislativo de la comunidad vaya de la mano de la sociedad y de más derechos a las personas más vulnerables", ha asegurado Santos, quien también ha recordado que La Rioja "es una de las pocas regiones" sin un texto de este tipo.

El PP, ha continuado, "no entiende que la diversidad sexual no es una enfermedad, no se elige y es una realidad cada vez más visible" y "creo que eso les asusta".

Ahora, ha dicho, serán los populares "quienes tengan que dar explicaciones a las familias de las personas transexuales" y "tampoco pueden dar lecciones de luchar contra la discriminación".

En este sentido ha aludido directamente a la presidenta de la Cámara, la popular Ana Lourdes González, "que en el día de la Visibilidad de las personas Transgénero les recibe y dice que hay que avanzar en sus derechos y luego su grupo se niega a aprobar la Ley".

Ha acusado a Ciudadanos de "mirar para otro lado" en esta cuestión, al no respaldar que el informe del Consejo Consultivo fuera de urgencia "y, así, actuar en contra de lo que habían votado antes".

Santos ha considerado que "ahora el PP va a querer quedar de rositas y decir que no ha habido tiempo" y "ahí es donde está el filibusterismo, porque ellos han hecho que no haya tiempo".

Pero, no obstante, "si realmente quieren, se puede, porque no hay nada en el reglamento del Parlamento que impida una sesión en campaña electoral" aunque "deberían estar todos los grupos de acuerdo en ello" y así se podrían aprobar la Ley Transgénero y la Ley del Menor de La Rioja, ha asegurado.