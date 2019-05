Revuelta recomienda al PP "que no se desanime, de los fracasos se aprende"

Logroño, 7 may (EFE).- El empresario Félix Revuelta ha recomendado hoy al PP "que no se desanime" por el resultado de las pasadas elecciones generales "porque la política es así y de los fracasos se aprende".

Revuelta ha participado hoy en el foro económico organizado por el PP "La Rioja y sus desafíos" en el que ha aportado "las reflexiones de una experiencia de muchos años, por si pueden ser útiles".

El empresario burgalés, ligado a La Rioja desde su infancia, es propietario, entre otras empresas de la firma de dietética Naturhouse y del equipo de fútbol Unión Deportiva Logroñés.

En declaraciones a los periodistas ha explicado que ha transmitido a los dirigentes del PP, entre ellos a su presidente, Pablo Casado, "que no se desanime, porque si no hay fracasos no se sacan conclusiones".

"Los políticos si son inteligentes se levantan, todos han perdido elecciones y ninguna campaña es igual a la siguiente", ha subrayado el empresario, quien ha incidido en que los comicios del 26 de mayo "son regionales y municipales y por eso son diferentes y se vota más a la persona y el ciudadano participa más".

De cara al futuro ha considerado que primero los ciudadanos riojanos "deben definir qué quieren que sea esta comunidad" y "luego los políticos comprenderlo y saber qué es necesario hacer".

Cree que La Rioja tiene que volcarse en "atraer talento" y para ello "cuenta con una universidad fantástica" y "si es capaz de atraer talento, eso repercute en la sociedad".

En cualquier caso, ha pedido a los políticos en general que "resuelvan los problemas y tengamos trabajo para nuestros hijos y nuestras familias".

Revuelta ha aludido también a su papel como presidente del equipo de fútbol, que ha ligado a las próximas elecciones ya que "el objetivo real del club no es subir a Segunda, que se puede conseguir, sino el tener unas instalaciones, una ciudad deportiva para que el proyecto tenga futuro".

Ha recordado el buen papel esta temporada de los equipos de su club de categorías inferiores "que puede culminar con dos ascensos más" por los que luchan los conjuntos de Tercera y Segunda B.

"El tener algún día un equipo en Primera es algo que le vendría bien a la ciudad, pero para eso hay que trabajar a largo plazo y tener unas instalaciones", ha insistido Revuelta.