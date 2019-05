Cuevas: no hay nadie del PP investigado por la compra de la sede en La Rioja

Logroño, 6 abr (EFE).- El vicesecretario de Organización del PP de La Rioja y exsecretario general de este partido, Carlos Cuevas, ha afirmado este lunes que "no ha habido ni hay nadie del PP investigado" por la operación de compra y reforma de la actual sede riojana de esta formación, por lo que no tiene "nada que añadir".

Cuevas ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de La Rioja sobre la financiación del PP riojano, en la que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los Grupos de la Cámara.

Ha indicado que, aunque no tiene "problema" en comparecer en esta comisión, no responderá a las preguntas porque no tiene "nada más que contar, ni que decir nuevo" sobre lo que ya ha dicho "en numerosas ocasiones", entre las que ha destacado su declaración como testigo el 5 de febrero de 2014 en la Audiencia Nacional, fecha en la que era secretario general de los populares riojanos.

Ha resaltado que el PP, "desde el primer minuto", fue "transparente" con la adquisición y rehabilitación de su actual sede en Logroño, como ejemplifica la rueda informativa que ofreció en abril de 2008, año en que esta operación se puso en marcha.

Tal y como recogieron los medios de comunicación riojanos, ha proseguido, en aquella rueda informativa indicó que esta sede se financiaría a través de las cuotas, aportaciones de los grupos institucionales, del PP nacional, de donaciones de afiliados y simpatizantes y con "el explicado préstamo firmado con el Banco Santander".

Ha subrayado que "este es un asunto judicializado y lo respetuoso en un país con separación de poderes es dejar que los asuntos judicializados terminen en el ámbito en el que tienen que terminar".

"Dejen a los juzgados que operen, nadie del PP riojano ha estado ni está siendo investigado, el resto forma parte del juego político a tres días del inicio de la campaña electoral", ha remarcado.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Tomás Martínez ha resaltado que no contestar a las preguntas "no solo arroja más oscuridad a este asunto, sino que muestra un cierto desprecio a las personas que forma esta comisión, que lo único que pretenden es que se aclaren los hechos".

Ha recordado que el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas también compareció en esta comisión y no respondió a las preguntas, pero tampoco negó su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en la que afirmó, según Martínez Flaño, que Cuevas le entregó los 200.000 euros que luego se ingresaron en la cuenta del PP riojano para pagar la sede en La Rioja.

El portavoz adjunto socialista, Francisco Ocón, ha indicado que Bárcenas dijo en una de sus declaraciones judiciales que fue Cuevas quien le planteó en una conversación en el Senado que el PP riojano iba a comprar una sede, pero tenía "dificultad para emplear los donativos", por lo que quería saber si podrían pasarlos a la sede de Madrid y que esta se los devolviera de forma oficial, ha señalado.

Según Ocón, Bárcenas también dijo que Cuevas le entregó esos 200.000 euros en un sobre en la sede del PP en Madrid, en el despacho del también extesorero de esta formación Álvaro Lapuerta, y que ambos entendían, ha relatado el diputado socialista, que ese dinero era ajeno a la contabilidad oficial.

Ha especificado que el juez Ruz acreditó, en un informe de 2015, estas aportaciones económicas "en B" del PP riojano a Bárcenas por parte de responsables de esta formación, por lo que "dio más verosimilitud al testimonio de Bárcenas que al de Cuevas".

El portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, ha acusado a los grupos de la oposición de pretender "desprestigiar" a su partido "con mentiras" y les ha señalado como culpables de "ensuciar" el nombre del Parlamento regional con esta comisión.

Ha recalcado que Ocón hace política "con las tripas, desde el rencor y el odio", y le ha cuestionado sobre por qué "no hay nadie imputado en este asunto si es tan claro" lo que el portavoz socialista ha afirmado.