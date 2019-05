Pasión Vega quiere publicar nuevo disco en Navidad con "mezcla" musical

Logroño, 3 may (EFE).- La cantante Pasión Vega ha afirmado a Efe que ya piensa ideas y busca canciones y propuestas para su próximo disco de canciones inéditas, en las que quiere mantener la "mezcla" que hay en su música y que quiere publicar esta Navidad.

Vega (Madrid, 1976) ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que ofrece este viernes en el Teatro Bretón de Logroño, dentro de su gira "40 Quilates", con la que lleva su música por toda España para celebrar sus 25 años de carrera.

"Busco a autores que me puedan aportar y estoy en eso y en encontrar a gente nueva y joven para añadir esa mezcla que me gusta mantener en mi música", ha remarcado esta artista, quien ha añadido que no tiene prisa por sacar su nuevo disco, por lo que no puede asegurar que se cumpla su deseo de que se publique esta Navidad.

Respecto al balance de sus 25 años de carrera musical, ha asegurado que es "muy positivo porque cantar es lo más hermoso" y "la labor más importante" que tiene que hacer cada día, por lo que es de lo más "satisfactorio" que el público le permita llevar su música a todos los rincones, algo que celebra "cada día".

Ha explicado que una carrera así se construye con "mucho esfuerzo y trabajo y algún que otro sinsabor porque, a veces, las cosas no salen como uno quiere, no todo es color de rosa", pero, "al final, si uno consigue hacer lo que le gusta, que es cantar y transmitir muchas emociones", ella se da "por pagada".

"Nunca es suficiente lo que se ha aprendido, siempre hay algo por hacer, un proyecto en mente, lo más importante es mantener la ilusión de verdad y subirte cada noche al escenario como si pudiera ser la última vez y darlo todo", ha remarcado Vega.

Ha incidido en que, a pesar del peso que se le da al cantante, es importante que este se rodee de personas, como músicos y compositores, que entienden su arte, que le acompañan en este camino y potencian lo que tiene dentro.

La evolución musical de Pasión Vega durante estos 25 años ha sido "bastante fuerte, aunque muy progresiva, y ha ido poco a poco", ya que ha pasado de interpretar copla clásica a sus propias canciones compuestas por artistas como Joaquín Sabina, lo que "ha sido impactante"; y le ha permitido transformarse en la artista que ha querido ser, ha dicho.

"Estoy en un momento musical de mucha lucidez y esplendor, siento que todavía tengo muchas cosas que decir y que contar, y estoy con ganas de hacer esos proyectos que ya tengo en mente y de tocar los conciertos que me quedan para completar la gira, que está siendo muy intensa", ha subrayado.

Ha resaltado, sobre el panorama musical español, que "hay músicos con mucho talento en España, pero también hay que potenciarlos, acompañarlos, ayudarlos y permitirles salir a la luz".

"Hay muchas maneras de poder estar en la música sin tener que traicionarse a uno mismo o entrar siempre en el juego de lo comercial", ha subrayado.

Para ella, "hay muchas formas de estar y de ser" y, "entonces, yo siempre estoy un poco al margen, con mi manera de hacer las cosas particular; creo en eso e intento no morir en ese intento de ser honesta", ha concluido.