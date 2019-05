Jáuregui:el actual momento de retroceso es malo para la libertad de expresión

Logroño, 2 may (EFE).- El periodista Fernando Jáuregui ha afirmado a Efe que es necesario "un movimiento regeneracionista" de la política por su degeneración y para superar el actual "momento de retroceso", que es "malo para la libertad de expresión".

Jáuregui ha realizado estas declaraciones con motivo de la conferencia que imparte este jueves en Logroño, en la que presentará el libro "Los periodistas estábamos allí para contarlo", en el que, coordinados por él, 105 periodistas que vivieron la Transición española la repasan.

"Me interesa comparar lo que fue aquello, una lucha más o menos conjunta y conjuntada por recuperar unas libertades y mejorar un poco el país, con lo que ocurre ahora. Hemos perdido de vista que estamos en una segunda transición y que debemos actuar como se actuó entonces", ha explicado.

En once meses, ha proseguido, "Adolfo Suárez dio la vuelta al Estado en circunstancias, quizá, más difíciles que las de ahora", en las que hay que afrontar que se va hacia "una nueva era", como han demostrado los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril, por lo que "hay que encarar las cosas de manera muy diferente a cómo se encaran".

"Ahora estamos en movimientos aislados, quizá egoístas e individualizados, empezando por los medios de comunicación", ha dicho, ya que "cada uno es un islote que no tiene nada que ver con los demás y que trata de salvarse a sí mismo del oleaje", lo que impide "el necesario movimiento regeneracionista en este país".

Ha indicado que "cuando algo tiene que regenerarse es porque ha degenerado" y la política española ha demostrado su degeneración en la última campaña electoral "con todas las ocurrencias y defectos" que ha tenido.

"Este libro debe ser una especie de testimonio, no de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que seguramente no, sino de que no queremos volver a lo peor de los primeros años 70", ha subrayado.

Ha especificado que el periodismo actual "no tiene nada que ver" con el que estudiaron y empezaron a practicar cada uno de los 105 profesionales que escriben en "Los periodistas estábamos allí para contarlo".

Para contribuir a esta regeneración, ha incidido, el periodismo tiene que "estar allí", ya que se ha perdido el periodismo presencial porque "las redacciones están vacías, la crisis es grande y a muchos colegas les resulta más fácil entrar en Wikipedia o Google que estar allí, pero el periodismo presencial es muy importante".

Además de estar donde se produce la noticia, los periodistas tienen que "saber contarla sin tomar partido, sin dependencias políticas o ideológicas y sin partidismos", ha destacado Jáuregui, quien ha añadido que esta regeneración tampoco ha llegado al periodismo porque el "problema" es que deben hacerla los propios profesionales.

"El periodismo joven, ahora mismo, está mucho más conformado, primero, porque no tiene un enemigo común contra el que luchar; nosotros sí lo teníamos, el franquismo; y segundo, la estructura de los medios de comunicación se ha aislado y se ha compartimentado muchísimo", ha asegurado.

Ha resaltado que "no hay movimientos generales regeneracionistas dentro del periodismo porque, primero, no los hay en política y, por tanto, tampoco los hay en otras corporaciones profesionales".

"Yo me quejo de que no tenemos esa ilusión colectiva por llegar a algo mejor, por profundizar en nuestra democracia y hacer la situación política un poco menos canalla de lo que es, sería bueno que lo albergásemos en nuestras almas", ha concluido.